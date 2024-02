Metropoli di paesaggio, pista ciclabile conclusa. Via Torre riaperta

È stata completamente aperta la strada provinciale 20 via Torre, precedentemente fruibile a senso unico alternato, a seguito dei lavori del progetto Metropoli di Paesaggio volto alla realizzazione di una nuova pista ciclabile e di un approdo per imbarcazioni sul Po di Volano. Sono infatti state rimosse le barriere che restringevano a una carreggiata il traffico. Rimane invece chiuso il percorso ciclopedonale per consentire il completamento delle finiture e l’arrivo dell’arredo urbano. Con l’approdo per le imbarcazioni in transito sul Po di Volano tra Ferrara e Comacchio che volessero sostare nel complesso monumentale di Villa Mensa di Sabbioncello San Vittore nel Copparese, la nuova pista rientra nel progetto che si sviluppa a partire da una visione strategica di utilizzo del paesaggio come infrastruttura, facendo della mobilità sostenibile il motore della rigenerazione urbana e territoriale. Il progetto Metropoli di Paesaggio prevede inoltre il miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale nelle aree di attrazione lungo le vie d’acqua. Un intervento che andrà ad offrire anche nuove opportunità in chiave turistica.