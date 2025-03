Mette in fuga il ladro di portafogli

Si è trovata faccia a faccia con un ladro, una signora residente a Mesola, che ha di fatto sventato un furto nella propria abitazione. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di martedì scorso. La donna aveva lasciato temporaneamente la porta dell’abitazione aperta e, rincasando, si è trovata di fronte un uomo che si era introdotto all’interno. Quest’ultimo, vistosi scoperto, ha lasciato cadere il portafoglio che stava tentando di rubare, si è diretto verso un furgone bianco a bordo del quale si è dato alla fuga. La vittima del tentato furto ha subito contattato i carabinieri. Sul posto sono arrivati i militari della Stazione di Codigoro che hanno avviato prontamente le ricerche dell’uomo, dopo aver raccolto un’accurata descrizione da parte della donna. Dopo qualche ora, i carabinieri hanno individuato il responsabile: un cittadino straniero già noto alle forze dell’ordine per specifici trascorsi criminali. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà all’Autorità giudiziaria di Ferrara, a seguito della quale dovrà rispondere del reato di tentato furto in abitazione.