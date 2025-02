Metti una domenica a ’Onda alta’. Dargen D’Amico infiamma la piazza. Manservisi: "Continuiamo a stupire"

"Una domenica straordinaria". Sono queste le parole di Riccardo Manservisi al termine della prima giornata di sfilata del Cento Carnevale d’Europa, ricchissimo di sorprese e pubblico arrivato da tutta Italia e anche dall’estero, perfino dall’Australia. Un’esplosione di energia, una danza travolgente di colori e emozioni: la piazza di Cento, cuore pulsante di una festa senza pari, ha vissuto la sua prima domenica del Carnevale d’Europa con una potenza tale da squarciare il cielo stesso e scaldare il clima di una giornata dalla temperatura bassa, con sempre al timone il patron Ivano Manservisi e il figlio Riccardo, direttore artistico, nel realizzare una kermesse che è festa, incontro di emozioni, tradizione e innovazione. Una domenica incorniciata dal ritmo incalzante delle hit di Dargen D’Amico che dal palco ha fatto ballare e cantare senza sosta con le sue canzoni, da milioni di visualizzazioni, da ‘Come si balla’ a ‘Onda alta’ e che si è messo anche in consolle facendo saltare la piazza.

"Sono già d’accordo con il sindaco che mi dà un appartamentino e torno tutti gli anni – ha scherzato con noi Dargen D’amico dopo lo spettacolo –, non esco molto ultimamente ma qui volevo esserci. Cosa mi porto a casa da questo carnevale? Mi hanno dato una maschera, del vino locale e l’affetto delle persone che per noi artisti di musica italiana è il carburante senza accise". Protagonisti indiscussi che hanno lasciato tutti a bocca aperta, le 5 gigantesche opere di cartapesta che si sono incamminate lungo il Corso per prendere vita in piazza, con una maestosità che ha rapito tutti. Carri in parata e, ricordiamolo, in sfida. I campioni in carica, ‘I ragazzi del Guercino’, con il loro carro Le custodi dell’umanità, hanno regalato una dichiarazione di amore e forza delle donne alle donne. "Siamo pilastri spesso invisibili – dicono – messe all’angolo e vittime. Alza il capo donna, asciuga le lacrime, rialzarsi, noi sempre fedeli a noi stesse e che nonostante tutto abbiamo lo sguardo al futuro". Poi, sono arrivate le oche dei Fantasti100 con il carro Bla bla bla delle false verità, tra influencer e creduloni dicendo a tutti di stare attenti a credere a tutto "perché da chi arriva poi lo si impara sempre".

I Toponi, con La foresta delle illusioni, hanno portato in un viaggio nell’immaginario e nelle speranze, tra alberi che prendono vita e il movimento del mostro che sembra voler catturare la gente. Poi i Mazalora con È ora di piantarla, lanciando un appello urgente per il nostro pianeta, spingendo alla riflessione su come tutelarlo, dicendo che "l’acqua porterà a una nuova primavera", stupendo con un lupo che appare all’improvviso e la sorpresa dell’acqua che inizia a sgorgare dalla corona della maschera centrale, insieme a getti di diverse fontane.

Infine, il Risveglio che ha portato una ventata di modernità tecnologica con il suo carro Scheletri digitali, spingendo a riflettere sulla nostra epoca, tra selfie e QR code proiettati sui ledwall e uno scheletro al PC che gira su se stesso e l’arrivo dell’intelligenza artificiale. Una giornata che si è aperta con il gruppo a piedi dei Figli delle Stelle e sul palco, a scandire il ritmo, la conduzione di Patty Po e Alessandro Ramin, con il ritmo samba delle brasiliane. "Grandi opere di cartapesta, grande Dargen D’Amico che ha infuocato piazza – chiude Manservisi – anche le innovazioni sono state recepite bene e siamo davvero soddisfatti. Un carnevale che cresce, sa stupire sempre più, il livello della competizione aumenta e siamo già proiettati verso la prossima domenica".