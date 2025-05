Mezza maratona, è un dominio africano: "Edizione da record con 2500 presenze"

Vittoria per Saji e Rossi alla Comacchio Half Marathon. Un successo di presenze per l’evento podistico organizzato dall’associazione Ravenna Runners Club con il patrocinio del Comune di Comacchio. Una giornata di sport che ha registrato il tutto esaurito su tutte le distanze previste, mezza maratona 21.097 km, 10 km competitiva e ludico motoria, con circa oltre 2500 iscritti. Il programma della giornata è iniziato con il ritiro dei pettorali, per la mezza maratona, la 10 km competitiva e 10 km ludico motoria nell’area expo village – parcheggio fattibello. La prima partenza è stata quella della maratonina a sei zampe ‘Dogs&Run’. Il momento più atteso è stata poi la partenza della mezza maratona 21.097 km e della Comacchio 10Km, sia competitiva che ludico motoria. A dare il saluto a tutti i partecipanti il sindaco di Comacchio, Pierluigi Negri e Laura Fogli, ex maratoneta, testimonial dell’evento. Il percorso della mezza maratona rinnovato rispetto alle passate edizioni, si è snodato tra i luoghi più caratteristici del territorio, dopo 8 km di percorso lungo la valle, i podisti si sono diretti verso il centro passando per il Santuario ‘Santa Maria’, loggiato dei Cappuccini, Basilica di San Cassiano, ponte Pizzetti, torre dell’orologio, ponte dei Sisti, ponte degli sbirri, palazzo Bellini, lungo il canale valle molino. A tutti gli atleti arrivati al traguardo è stata consegnata la medaglia dell’evento, dove era rappresentato in rilievo i Trepponti simbolo di Comacchio e l’Airone Cenerino. Il connubio perfetto tra arte e natura, per una medaglia realizzata dall’artista Riccardo Buonafede. Al termine la premiazione degli assoluti maschili e femminili delle due gare competitive, oltre la consegna dei premi di categoria individuali. Il podio finale assoluti sulla distanza della mezza maratona, tra gli uomini, vittoria per l’atleta africano Abdelkabir Saji (Atletica Blizzard) con il crono finale di 1h09.44, precedendo Luca Venturelli (Cesena Triathlon) 1h12.16, terzo Andrea Sgaravatto (Atletica Casone Noceto) 1h14.58. Il podio femminile assoluto invece, ha visto la vittoria di Benedetta Rossi (Atletica Castello) con il tempo di 1h28.04, seguono Irene Bonafede (Passo Capponi) 1h28.52 e Eleonora Malossi (Passo Capponi) 1h29.19. Sulla distanza dei 10km competitivi, i due podi quello maschile con vittoria di Riccardo Vanetti (Atletica Castello) con il tempo di 33.42.

Mario Tosatti