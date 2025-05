"Mezza maratona verso il record di iscritti"

Le bellezze architettoniche del centro storico e i suggestivi panorami delle Valli faranno da scenario alla Comacchio Half Marathon che, sabato prossimo, animerà la città lagunare. L’evento podistico, giunto alla quarta edizione, ha registrato una progressiva crescita in termini di gradimento e partecipazione da parte di runner, pronti a trascorrere giornate all’insegna dello sport, del divertimento e della socialità. Ieri, a Palazzo Bellini, il presidente del Ravenna Runners Club Stefano Righini e l’assessore allo Sport e al Turismo Emanuele Mari hanno tolto gli ultimi veli alla manifestazione che, per la prima volta, vedrà anche la partecipazione di atleti provenienti dall’estero. Segno, questo, che la mezza maratona comacchiese sta acquisendo sempre più popolarità, anche grazie all’importante campagna promozionale che è stata realizzata sia in Italia che fuori dai confini nazionali.

"Abbiamo molte aspettative per questa quarta edizione della Comacchio Half Marathon per la quale abbiamo alzato ulteriormente l’asticella, tanto che ad oggi le iscrizioni ammontano a circa 2.500 persone con possibilità di incremento nei prossimi giorni", ha sottolineato l’assessore Emanuele Mari.

Numeri importanti che avranno effetti indubbiamente positivi anche per l’indotto: "Per il notevole impatto che tali numeri generano sul territorio, un ringraziamento particolare va a tutte le Forze dell’ordine, alla Polizia locale, agli organizzatori dell’evento, ai volontari, ai nostri uffici comunali e a tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato". E a portare il proprio saluto ieri, è intervenuta la comandante della Compagnia dei Carabinieri di Comacchio, capitano Lucilla Esposito. Al presidente della società organizzatrice Stefano Righini, che non ha mancato di ringraziare associazioni, enti e sponsor che sostengono e contribuiscono alla realizzazione dell’evento, il compito di illustrare il programma che prenderà il via venerdì con l’apertura dell’Expo Village dalle 15 in via Fattibello, ed entrerà nel vivo sabato alle 18, con lo start in via Squero alla mezza maratona (21 chilometri), della 10 chilometri in versione sia competitiva che ludico motoria; il tutto anticipato dal via alla divertentissima ‘Prolife ‘Dogs & Run’ (partenza alle 15.30) dedicata agli amici a quattro zampe con i loro padroni. "Rispetto alla scorsa edizione – ha sottolineato Righini – abbiamo deciso di rendere il percorso ancor più bello ed entusiasmante regalando ad ogni partecipante la possibilità di correre o camminare tra le meraviglie di Comacchio".

Valerio Franzoni