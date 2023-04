Mezzi di lavoro rubati ritrovati all’ex Orbit Indagini in corso

VIGARANO

Grossi mezzi da cantiere, per un valore molto alto, che erano stati rubati nei giorni scorsi nella zone di Poggio Renatico e Finale Emilia, sono stati ritrovati casualmente, ieri, all’interno dei capannoni dismessi e divelti della ex Orbit di Vigarano, l’azienda,che era andata in fiamme nel 2000 E di cui ancora oggi oltre ai cumuli ammassati resta una triste storia. Un luogo che evidentemente è diventato anche un covo per i ladri. Tutto nasce dalla segnalazione di un gruppo di ragazzini, amici tra loro, che passeggiando tra i campi come fanno spesso e avvicinandosi con cautela a quello che resta oggi un luogo spettrale, hanno notato dai vetri in frantumi dei grossi mezzi, nuovi, all’interno, improbabili per un posto del genere. La prima cosa che hanno fatto è stato avvertire i genitori che a loro volta, anche solo di fronte al sospetto di qualcosa di strano, hanno avvertito le forze dell’ordine. Da qui uno scambio di informazioni e di confronti con l’amministrazione comunale che detiene le chiavi di quell’immobile. I carabinieri a quel punto sono entrati nell’edificio abbandonato, ritrovandosi di fronte a un ‘parco macchine’ di ben cinque mezzi rubati. Hanno trovando addirittura un grosso camion della Cantieri srl, azienda con sede in provincia di Ferrara, ancora carico, una gru con pale, un bobcat con pala meccanica. Si tratta di mezzi importanti, tutti utilizzati per il movimento terra, la lavorazione delle strade, le opere di cantiere. I carabinieri sono risaliti ai furti che in questi giorni erano stati denunciati e hanno individuato i proprietari.

Claudia Fortini