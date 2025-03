Mezzi pesanti, divieto di transito sulla Virgiliana

La Provincia istituisce un divieto di transito ai veicoli con pieno carico superiore alle 26 tonnellate, sui ponti lungo la Sp 69 Virgiliana che attraversano i corsi d’acqua Cavo Napoleonico e Panaro, nel comune di Bondeno.

Il provvedimento, adottato con apposita ordinanza, è stato preso in seguito all’attività di controllo e sorveglianza che i tecnici provinciali, unitamente ai rappresentanti dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali, hanno eseguito di recente su entrambi i manufatti lungo la Sp 69. Controlli che hanno evidenziato l’evoluzione di segni di degrado dei materiali proprio in corrispondenza delle strutture di attraversamento.

La decisione è stata presa, in via cautelativa, allo scopo di tutelare al massimo la sicurezza della circolazione veicolare, nell’attesa di effettuare più approfondite analisi sullo stato delle infrastrutture e conseguentemente valutare di intervenire con lavori di rinnovo e consolidamento. L’ordinanza della Provincia sarà resa esecutiva con l’istallazione della segnaletica in loco a cura della stessa amministrazione provinciale. Segnaletica che sarà poi integrata al fine di indicare l’eventuale viabilità alternativa per i mezzi ai quali non è consentito il transito su entrambi i ponti.

"La sicurezza delle persone – dice il sindaco di Bondeno, Simone Saletti – deve essere sempre messa al primo posto e per questo ringrazio la Provincia per le analisi preliminari svolte e per quelle più puntuali che seguiranno. Due sono gli obiettivi fondamentali da raggiungere: da un lato, scongiurare un deterioramento maggiore che potrebbe obbligare a ridurre ulteriormente la portata o, peggio ancora, a chiudere le infrastrutture. Dall’altro, è importante che vengano garantite alle aziende del territorio la movimentazione delle merci e dei materiali. Di importanza non secondaria, poi – continua Saletti – sarà che la Provincia si adoperi con celerità ed efficienza affinché vengano anticipati al più presto possibile i lavori, già previsti, di messa in sicurezza di entrambi i ponti. Come amministrazione comunale, siamo disponibili a mettere in campo tutto l’aiuto necessario per risolvere la situazione, nell’ottica comune di tutelare il territorio, gli abitanti e le aziende".