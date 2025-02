"Mezzi pubblici? Ritardi e disagi. Meglio l’auto diesel"

Caro Carlino, scrivo dalla stazione di Ferrara. Per la terza volta in venti giorni il treno regionale per Ravenna delle 7:07 è stato cancellato. E neppure sostituito da un pullman. Alternative? Zero. Ovvero prendere il treno dopo alle 8,29. Leggo degli strali dei sindaci dei comuni intermedi per i continui disservizi e le prese di posizione dei nostri politici in Regione. L’unica presa è quella in giro (per non dire di peggio) per noi utenti pendolari, lavoratori e studenti. Ogni volta un problema su cui l’ineffabile Trenitalia Tper giustifica nei modi più variegati e con parole di circostanza. Non se ne può più. Basta con i mezzi pubblici e la mobilità sostenibile! Usiamo auto diesel euro zero, almeno quelle ci portano a destinazione. g. d.

* * *

GRAZIE PROF. CESTARI Caro Carlino, scrivo a nome di un gruppo di genitori dell’Istituto Paideia, che hanno avuto diverse difficoltà personali ed emotive e hanno trovato nella figura del prof. Cestari un riferimento. In particolar modo ha dato motivazioni, cultura e interesse ai nostri, con grande premura e professionalità, cosa non scontata in un periodo come questo, in cui la scuola non è ai massimi livelli. Penso servirebbero più persone cosi per incentivare i ragazzi alla loro crescita e alla cultura della conoscenza. Arianna