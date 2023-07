Mezzo secolo di comicità e ‘libidine’ Risate e beneficenza con Jerry Calà

di Mario Tosatti

Jerry Calà sarà protagonista di uno spettacolo a sostegno dell’Associazioni Giulia. L’evento benefico si intitola ‘Jerry Calà, 50 anni di libidine’ ed è in programma martedì 11 luglio (offerta libera) nell’ambito del Lady Burger Fest nel parco dell’ex hotel Villa Regina, in via Comacchio a Cocomaro di Cona. A presentare l’iniziativa sono stati l’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti, i legali rappresentanti Alessandro Bacilieri ed Elisa Pinca e il coordinatore del Lady Hawke Alessandro Fornasari, il presidente dell’associazione Giulia Michele Grassi e Giuseppe Ilacqua del direttivo dell’associazione.

"C’è grande entusiasmo – ha spiegato l’assessore Cristina Coletti –. Sono sempre di più le occasioni che ci consentono di parlare dell’impegno sociale riversato sul territorio da parte di realtà private, che si aggiungono al costante impegno dell’amministrazione sul tema. ‘Jerry Calà 50 anni di libidine’ sarà una serata che, al di là dell’artista, assume un valore importante grazie all’impegno del Lady Hawke, che l’ha valorizzata ulteriormente dandole uno scopo benefico, con un occhio di riguardo per l’associazione Giulia". I rappresentanti del Lady Hawke hanno illustrato il programma del Lady Burger Fest con i dettagli della serata dell’11 luglio che vedrà protagonista il noto attore. Nel corso della serata sarà organizzata anche un’estrazione a premi, tra i quali i cappellini firmati da Valentino Rossi, per il finanziamento di progetti per le cure palliative pediatriche dell’associazione Giulia. "Grazie a questa serata – aggiunge Grassi – potremo continuare il nostro progetto di cure palliative pediatriche".

Nel corso delle settimane di festa (da oggi al 22 luglio) si alterneranno sul grande palco diversi gruppi. Tra questi TurboMax, Ligabusi, Queen Vision, Velvet Dress, Giullari, nuove band emergenti del territorio, oltre a dj set. È inoltre atteso un gran finale con fuochi d’artificio, accompagnato dal sound di Luca Martelli e del suo drum show tutto da ballare.