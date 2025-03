Mezzo secolo di Fantozzi al cinema Boldini

lI Cinema Boldini in Sala Estense celebra oggi alle 21 i cinquant’anni di una delle maschere più iconiche e amate del cinema italiano con il ritorno in sala di Fantozzi, il film capolavoro diretto da Luciano Salce e tratto dalla scrittura geniale e grottesca di Paolo Villaggio. Restaurato in 4K dalla Cineteca di Bologna, il film sarà proiettato nella sua nuova veste, per ritrovare la forza tragicomica e dissacrante del personaggio che ha cambiato per sempre l’immaginario collettivo, raccontando con feroce ironia le nevrosi della società italiana tra frustrazioni, sfortune e irresistibili momenti comici.

La storia di Ugo Fantozzi, interpretato con magistrale ironia dallo stesso Paolo Villaggio, è un’immersione nel quotidiano assurdo e surreale di un impiegato vessato dalle piccole e grandi disgrazie della vita ordinaria. Dal celebre veglione di Capodanno, che si conclude con un’amara corsa contro il tempo, alla leggendaria partita di biliardo con il temutissimo Cavalier Catellani, fino alla tragicomica avventura della partita di calcio tra scapoli e ammogliati, il ragioniere più amato d’Italia incarna un’irresistibile e pungente critica sociale. Un personaggio che attraversa i decenni, sempre attuale, capace di far ridere e riflettere contemporaneamente, entrando di diritto nella memoria collettiva grazie alle sue battute entrate nel linguaggio comune.

Ad accompagnare questa proiezione, domenica 6 aprile alle 10:30 torna Saper guardare un film, il format condotto da Roy Menarini che, in occasione della matinée intitolata Batti lei! - Fantozzi 50 anni dopo, offrirà un approfondimento brillante e appassionato sul cinema di Paolo Villaggio e sulla fenomenologia comica e culturale del ragionier Fantozzi. L’ingresso alla lezione ha un costo unico di 5 euro e la prevendita su BoxerTicket è vivamente consigliata. Apertura porte alle 9:30 con colazione offerta da Arci Ferrara, inizio incontro alle 10:30.

La proiezione del film si terrà oggi con apertura porte alle 20,30 e inizio alle 21. I biglietti sono disponibili direttamente in cassa o in prevendita tramite BoxerTicket (+1,00€ ddp). Prezzi: 7 euro intero, 5 euro ridotto per tesserati Arci e CGIL, studenti e personale UniFe, Conservatorio G. Frescobaldi, Blow-up Academy e over60. Il Cinema Boldini in Sala Estense è un progetto di Arci Ferrara con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Ferrara, dell’Università degli Studi di Ferrara, del Conservatorio G. Frescobaldi, della CGIL Ferrara e della Blow-up Academy.