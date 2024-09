Mezzogoro, chiusura filiale Bper. Zanardi: "Scelta inconcepibile"

CODIGORO

E’ furiosa la sindaca di Codigoro Alice Zanardi dopo aver appresso ieri, dalle pagine del Carlino, della chiusura della filiale della Bper a Mezzogoro. "Si tratta di una decisione estemporanea non appresa dall’Istituto di credito, senza alcun confronto o concertazione incalza il primo cittadino - chiudere sportelli, nei piccoli centri caratterizzati da una concentrazione di popolazione anziana, dove c’è il più alto tasso di invecchiamento a livello regionale. Non a caso Codigoro fa parte delle cosiddette Aree Interne, fragili per il depauperamento della popolazione". Il sindaco disapprova questa grave mancanza di "rispetto verso le istituzioni" e non comprende la ratio di una scelta che penalizza Mezzogoro, frazione viva, nella quale operano grossi imprenditori agricoli e non solo. "Una decisione presa unilateralmente che è una grave scorrettezza, anche nei confronti della comunità intera aggravata dal fatto che non vi sia stato quel minimo di correttezza - prosegue Zanardi - nel comunicarla con un pò d’anticipo all’amministrazione comunale". Nella nota esprime la totale differenza fra la strategia messa in campo da Poste Italiane, da alcuni anni a questa parte. Grazie ai fondi Pnrr vengono potenziati i servizi postali nei piccoli centri, mentre le banche, e il caso di Mezzogoro ne è una riprova ulteriore, tendono a sguarnire le piccole realtà, di quei servizi fondamentali". Già dallo scorso 17 luglio il titolare della Exagon Samuele Carli, palesava una ben più brutta profezia sempre sulla Bper, fortunatamente ad oggi non avveratasi "tra poco la Bper di Codigoro, ma immagino le altre, chiuderanno le casse con operatore per quasi tutte le attività quali prelievo, deposito contanti, assegni e altro. Gli utenti dovranno passare alla cassa automatica, sia ragazzi di 20 anni che quelli di 110, prevedo code inimmaginabili. Il progresso è un’ottima cosa, se portato avanti con criterio. Tutto non per il benessere del cliente ma per una riduzione di organico che porta benefit alla banca e mette in crisi tutti, dipendenti, sempre meno, e utenti mentre i costi bancari aumentano". Timori che con prese di posizione senza nessuna condivisone sembrano brutti presagi. "Per i proficui rapporti intercorsi sinora con Bper, che ospita la Tesoreria Comunale, questa decisione calata dall’alto non trova nessuna spiegazione". Il sindaco annuncia di essersi già attivata per concordare un incontro col direttore generale di Bper.

cla. casta.