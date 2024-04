"Mi candito per difendere il nostro territorio"

L’avvocato Gianluca Bonazza annuncia ufficialmente la sua candidatura a sindaco del Comune di Lagosanto alle prossime elezioni dell’8 e 9 giugno. E lo fa con una nota, nella quale non nasconde la propria emozione: "Questa scelta, a cui sono giunto grazie al supporto ed al coordinamento delle donne e degli uomini della lista R-Innovare Lagosanto, è scaturita dalla volontà di restituire a tutta la cittadinanza laghese la possibilità di sognare un futuro diverso per il proprio paese che lo veda come protagonista nelle competenti sedi istituzionali e politiche". Secondo Gianluca Bonazza, infatti, "negli ultimi anni abbiamo visto che le decisioni più importanti per il nostro territorio, prime fra tutte quelle riguardanti l’Ospedale del Delta, sono state sempre di più prese senza confrontarsi con chi poi avrebbe subito questi provvedimenti, complice anche e soprattutto l’assenza di una voce istituzionale capace di imporsi a difesa delle esigenze della nostra comunità . É per questo motivo che ho deciso di mettermi in gioco per difendere i diritti dei concittadini laghesi non più soltanto nelle corti dei tribunali, come già faccio da più di venticinque anni, ma soprattutto nei tavoli provinciali e regionali dove c’è bisogno di fermezza e serietà per ottenere risultati concreti che restituiscano al nostro paese l’importanza e la dignità che merita di avere". Come spiega l’aspirante primo cittadino, la lista R-Innovare Lagosanto è composta da una squadra eterogenea di cittadini, rappresentanti delle svariate componenti del tessuto sociale "e comprendente candidati capaci di comprendere sia le problematiche dei giovani che dei più anziani, e ha già ricevuto il sostegno di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Rete Civica puntando a raggiungere tutti quegli elettori che come noi vogliono avere il coraggio di chiedere di più per Lagosanto ed i suoi cittadini". Infine, Gianluca Bonazza invita la cittadinanza all’evento che si terrà sabato alle 12 presso la sala consiliare del Municipio di Lagosanto, dove verrà formalizzato l’inizio della campagna elettorale e avverrà la presentazione ufficiale della candidatura a sindaco con la lista ‘R-Innovare Lagosanto’. Questo sarà, dunque, il primo passo per l’aspirante primo cittadino e i candidati consiglieri della sua lista, pronti a prendere parte alla corsa verso le urne che, come detto, si apriranno il prossimo 8 e 9 giugno.

Valerio Franzoni