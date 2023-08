"Mi hanno aggredito" Parapiglia in centro

Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di ieri in via San Romano. Il tranquillo via vai della strada che porta al Listone è stato interrotto dalle urla di un uomo che affermava di essere stato aggredito da alcuni ragazzini. Sul posto sono arrivate due volanti della polizia di Stato. Gli agenti lo hanno riportato alla calma e hanno ascoltato il suo racconto. Stando a quanto emerso, ha riferito di essere stato poco prima preso a pugni da un ragazzino, il quale poi si era allontanato insieme ad altri. I poliziotti hanno ascoltato il racconto e hanno verificato se nelle vicinanze potesse esserci qualcuno di compatibile con la testimonianza. Dopo aver riferito la sua versione agli agenti, l’uomo si è riservato di formalizzare la querela. Non è stato necessario l’intervento del 118. Sono in corso accertamenti per trovare riscontri sull’accaduto.