"Mi picchiava anche davanti al bimbo" Il racconto in aula dei maltrattamenti

"Forse mi riteneva troppo bella per lui. Aveva sempre il timore che lo tradissi e per questo era violento. Ossessivo". E’ la sostanza di quanto raccontato ieri in aula, davanti al Tribunale di Ferrara una cittadina indiana di 35 anni, vittima dei presunti maltrattamenti del marito, che è finito sotto processo. I fatti che lo hanno portato davanti al giudice risalgono all’inverno del 2020. Tra novembre e dicembre gli episodi più gravi che hanno portato la giovane straniera, madre all’epoca di di un bambino di poco più di un anno, a denunciare il marito e padre del piccolo.

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, dal pm Lisa Busato, a novembre del 2020 lui, coetaneo, l’avrebbe colpita con un calcio a una gamba. Mentre in un altro episodio l’avrebbe afferrata per il collo per poi spingerla al muro, quasi a soffocarla. Ma sempre secondo le denunce della moglie, gli schiaffi e le offese negli ultimi anni erano diventati quotidiani. E accadevano anche davanti al figlioletto. Un’altra accusa della donna è stata quella di incolpare il marito di minacciarla di strapparle i documenti e di rimandarla in India e impedendole di avere contatti con altre persone all’esterno della loro abitazione. Lui è assistito dall’avvocato Enrico Segala mentre la moglie e i figlioletto, costituitisi parte civile dall’avvocato Sara Bruno. Si torna in aula il 18 maggio prossimo.