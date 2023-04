‘Mi ricordo di te’, immagini nel nome di Lucy Salani

In mostra in Ripagrande 12 gli scatti di Lucy Salani. Arcigay Ferrara ‘Gli Occhiali d’Oro’, in collaborazione con Udu e Centro Donna Giustizia, in occasione del 25 aprile, festa della Liberazione, ricorderà Lucy Salani, poetessa, attivista, antifascista e unica donna trans italiana sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti, scomparsa a 98 anni il 21 marzo. Verranno esposti una serie di scatti che la ritraggono dal titolo ‘Mi ricordo di te’, ad opera di Luciana Passaro, nella sede di via Ripagrande 12, da domani a martedì 25 aprile, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. "La data del 25 aprile è importantissima per chi si definisce ed è antifascista – spiega Matteo Gilli, membro del direttivo dell’associazione –. Quest’anno assume per Arcigay Ferrara un significato ancora più potente poiché il 21 marzo è venuta a mancare Lucy Salani".