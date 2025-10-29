"Mi rivolgo a voi come se parlassi a Giulia". Papà Cecchettin tra gli applausi dei giovani

"Anche un fiore può fare rumore". Era lo slogan della giornata nel decimo compleanno dello Sportello Iris antiviolenza di Comacchio e quel fiore ha fatto tanto rumore. La sala di Palazzo Bellini, a Comacchio, ha accolto Gino Cecchettin, il babbo di Giulia uccisa due anni fa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Tanti gli studenti, in sala i rappresentanti dell’associazione TemperaMenti. Un incontro voluto dallo Sporgello Iris, un servizio gestito dalla Coop Sociale Girogirotondo e dal Centro Antiviolenza provinciale Centro Donna Giustizia.

Roberta Fogli, presidente della cooperativa, ha voluto "condividere il senso profondo della giornata. Siamo nati per operare nel sociale, non solo per erogare servizi, ma creare delle opportunità, esempio virtuoso della fondamentale collaborazione del Centro Giustizia Donne Ferrara". Il pomeriggio è stato moderato da Annalisa Felletti, consigliera di Parità della Provincia. Il sindaco Pierluigi Negri ha ricordato la presenza di una casa rifugio e della stanza per le donne che vogliano denunciare presso la Compagnia Carabinieri di Comacchio, ma anche il ruolo che svolge e continua a svolgere lo Sportello. "La violenza si combatte promuovendo la parità di genere sempre e ovunque", ha detto. Il luogotenente dei carabinieri Gianfranco Falferi con grande umanità ha ricordato i molti passi avanti per affrontare questo problema. "Si può fare di più – ha precisato – sicuramente sì. Ma quel che conta è dare voce a chi non l’ha e aiutare le donne a superare la paura a denunciare". "Le chiedo scusa come uomo" ha detto il dirigente scolastico Gianni Luca Coppola, rivolto a Cecchettin, invitando gli insegnanti a non sottovalutare alcun segnale. Gino Cecchettin, con straordinaria semplicità, rispondendo alle domande di Felletti, ha posto l’attenzione sul "promuovere un cambiamento profondo tra le giovani generazioni sui temi del rispetto, il consenso e la parità di genere. Per divulgare questo approccio alla vita ho creato una fondazione perché si superi quel ruolo di prevaricazione che spesso caratterizza taluni". Poi rivolto ai ragazzi ha concluso: "Vi parlo da papà come parlerei a Giulia. Cercate di essere sempre voi e coltivate i vostri talenti, nel rispetto e nella libertà che deve contraddistinguere ogni persona. Se avete sogni coltivateli, non sprechiamo sempre tempo sulle tecnologie di cui disponiamo, ma rapportiamoci con umanità e rispetto agli altri vedendoli come persone come noi e mai da prevaricare, solo così resteremo umani". Tamara Zappaterra, vice direttrice di dipartimento e prorettrice alla diversità, equità e Inclusione dell’Ateneo ha tratto le conclusione del lungo incontro.

Claudio Castagnoli