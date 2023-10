Leggo ancora una volta, in una lettera pubblicata il 20 ottobre, della mia presenza a Predappio, fatto che corrisponde evidentemente ad una realtà che mai ho negato. Come più volte ho tuttavia evidenziato, mi trovavo a Predappio per visitare una mostra che ripercorreva, a cento anni di distanza, i momenti storici della marcia su Roma. Mostra non apologetica, che mi aveva incuriosito e a proposito della quale Vittorio Sgarbi disse: "Da un punto di vista storico, non ci trovo nulla di male, anzi nutro stima per i curatori". All’uscita ho visto il corteo e l’ho seguito con curiosità, fra i tanti, come spettatore e non come manifestante, tanto è vero che nessuna immagine mi ritrae in abbigliamenti o gesti che mi associano all’evento. Non ero quindi "là per caso", affermazione che deriva da una libera interpretazione, che non corrisponde a quanto da me dichiarato. Rimarco il fatto che ritengo queste manifestazioni nulla più che rievocazioni storiche, inutili e folcloristiche, dissociandomi da ogni sentimento nostalgico. É difficile avere nostalgia per un evento, come la marcia su Roma, verificatosi oltre un secolo fa. I veri nostalgici sono a mio avviso coloro che, a corto di argomenti seri, si dimostrano disinformati e colgono ogni pretesto per attaccarmi, anche quando parlo, da uomo libero, di argomenti di stretta attualità come il “caso Ovadia”.

Alcide Mosso