"Mi vergogno per le parole di Moni Ovadia"

Ai molti che si sono scandalizzati perché mi sono permesso di dissentire dal loro modello di pacifismo a senso unico Moni Ovadia, arrivando ad accusarmi di voler ripristinare forme di autoritarismo e persino di fascismo quando ho esercitato il mio legittimo diritto di critica, quasi che l’articolo 21 della costituzione valga per tutti, Ovadia in primis, ma non per me, vorrei chiedere se difendono anche le frasi pronunciate ieri dal palco di Milano dove lo stesso Ovadia ha manifestato al fianco del comunista Marco Rizzo per la Palestina.

* senatore di Fd’I

Presidente commissione affari costituzionali del Senato