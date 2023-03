"Mia figlia rapinata in strada"

"Mia figlia è stata rapinata da un soggetto che le ha puntato addosso un coltello". La segnalazione arriva nella serata di ieri dal padre di una studentessa Unife residente in provincia di Salerno. Stando al racconto del genitore, la disavventura sarebbe avvenuta nella stessa giornata di ieri. La giovane sarebbe stata avvicinata da uno straniero in zona via Darsena, non lontano dallo studentato. Lo sconosciuto le avrebbe chiesto di consegnargli i soldi minacciandola con una lama. Un episodio per il quale la ragazza è andata a sporgere denuncia in serata. Attraverso la sua segnalazione, il genitore accende i riflettori anche su alcune problematiche della zona, segnalategli dalla figlia. "Abita nello studentato – racconta – e spesso mi dice che alla sera non si sente sicura ad uscire in quella zona". Accertamenti in corso.