"Mia madre, 21 anni di nulla. Speranza finita"

E’ il 6 maggio del 2004. Roberta Braghiroli, 55 anni, esce dal suo ufficio – l’impresa di cui è al timone – dicendo che sarebbe andata in banca per fare un versamento. L’operazione viene eseguita. Poi il nulla, un mistero che il 6 maggio di quest’anno arriverà a tagliare il traguardo dei 21 anni. Un tempo infinito, che incrina la speranza dei familiari.

"Ormai sono 21 anni di nulla, non abbiamo saputo più nulla. Solo il niente, zero", la frase si interrompe, le parole un macigno che porta alla luce il dolore, ricordi. Cristiano Costanzelli, 53 anni, una vita da imprenditore. E’ al timone, insieme al fratello minore Simone, di Teamplast azienda di Bondeno. Dice ancora: "Ormai abbiamo perso la speranza, tornare a quello che è successo non ha alcun effetto, nessun risultato se non quello di aggiungere dolore a dolore. Abbiamo perso la speranza".

Torniamo a quel 6 maggio del 2004. Roberta Braghiroli non rientra più nell’azienda con la sua auto. E’ una Lancia Y grigio metallizzato targata AV944AJ. Su questa auto il mistero diventa ancora più fitto, è un po’ il perno attorno al quale ruota tutta la vicenda. "Siamo andati in televisione, a Chi l’ha visto? Federica Sciarelli ha dedicato puntate al caso di nostra madre, rilanciando appelli su appelli per trovarla, per trovare quell’auto che sembra essersi volatilizzata". La foto, il numero della targa – AV944AJ – rimbalza sugli schermi tv in tutta Italia, sul web. Sparita. Braghiroli era amministratrice unica della piccola azienda di famiglia, era lei a farsi carico dei problemi gestionali, degli aspetti finanziari, della famiglia. E’ sempre stata molto religiosa, ha una ricca vita sociale, tante amiche. "La sua Lancia Y grigia non è mai stata trovata", riprende Cristiano Costanzelli. "Abbiamo denunciato, fatto il possibile – ricostruisce questi lunghi anni –. Siamo tornati dai carabinieri poco prima della pandemia, intorno al 2019. Non è servito a nulla". Poi la memoria torna al 6 maggio. "Era un giorno normale, come tanti", ricorda. Un giorno che ha cambiato loro la vita, ma non ha tolto la forza di andare avanti.

Marisa Degli Angeli non si è mai arresa. Sua figlia, Cristina Golinucci, è scomparsa a Cesena il primo settembre del 1992. E’ presidente di Penelope Emilia Romagna, vice presidente a livello nazionale dell’associazione che da sempre segue i familiari, li aiuta, cassa di risonanza della loro disperazione. Perché diventi il motore della ricerca, di una speranza che non alza bandiera bianca. "Temiamo – spiega – che sia successa una disgrazia. E in questo scenario è probabile che un giorno quell’auto con il corpo affiori in uno dei tanti corsi d’acqua di quella zona. Nella sfortuna, nello strazio del ritrovamento sarà un modo per chiudere il cerchio. Questo è fondamentale, poter sapere finalmente cosa è successo, poter portare i fiori ai propri cari". E’ successo anche per altri casi, dopo anni l’auto viene trovata magari per caso, il tettuccio a rompere la superficie dell’acqua. "Questo l’imperativo, riuscire a chiudere il cerchio", esorta Marisa.