"Mia nonna, tra Resistenza e diritti negati"

È liberamente ispirata alla vita della nonna Fiammetta Pedriali la prima opera di Morena Pedriali Errani, giovane scrittrice ferrarese, di Gherardi, di famiglia sinta e circense, dal titolo ‘Prima che chiudiate gli occhi’, edita da Giulio Perrone, che sarà presentata oggi alle 18 alla libreria Ubik di via San Romano, alla presenza dell’autrice e di Tiffany Vecchietti, scrittrice e traduttrice. Morena Pedriali Errani è a sua volta artista circense, attivista per le minoranze romanì e parte del team Comunicazione di Movimento Kethane. Nel 2017 è arrivata in semifinale al premio Campiello Giovani e l’anno successivo al premio Chiara Giovani. Nel 2022 ha inoltre presentato alcuni scritti al Parlamento Europeo di Bruxelles con l’associazione rom Phiren Amenca. "Questa storia – racconta l’autrice – ha una gestazione di circa dieci anni ed è nata con la morte di mia nonna, a cui il libro è dedicato. Era una persona che ha avuto una vita comune, ma per me era straordinaria, si è ammalata di Alzheimer quando ero piccola e temevo che si perdesse la memoria della sua vita. Per me è stata una seconda mamma, all’epoca scrivevo già e ho voluto scrivere di lei per ricordarla, ma ero bloccata".

Nella cultura sinta, prosegue l’autrice, "c’è il tempo del lutto, che in genere dura un anno. In quel periodo, avevo 17 anni, non sono più riuscita a scrivere. Poi ho sognato un mulenge dori, un bracciale che leghiamo al polso, di solito rosso, colore della vita, durante il lutto. La nonna aveva questo filo al polso ed era sotto un ciliegio, lo slegava e lo attaccava al ramo dell’albero. Il significato di questo gesto è un messaggio per i sinti che verranno dopo che indica un percorso sicuro, era un modo per dirmi di andare avanti". Poi la svolta. "Mi sono svegliata ed ho iniziato a scrivere" prosegue.

‘Prima che chiudiate gli occhi’ racconta la storia di Jezebel una bambina sinta che vive e cresce durante il ventennio e subisce le leggi razziali e l’apertura dei campi fascisti italiani per internati rom e sinti, e attraverso questa esperienza, partecipa alla Resistenza, scegliendo come nome di battaglia Fiamma, con il desiderio di vendicare quello che è stato fatto al suo popolo. "C’è tanta cultura sinta nella storia — spiega Morena Pedriali –, una parte è dedicata alle leggende di questo popolo: gli antenati, che per noi sono sacri, raccontano al posto della protagonista. Anche per la copertina l’illustratrice Claudia Intino mi ha chiesto quali siano gli elementi più importanti per la nostra cultura, ed ha inserito la ruota della bandiera rom, che rappresenta la migrazione, nomadi non per cultura, ma per obbligo, una donna in abito tradizionale, insieme a una fiamma. Anche i colori della copertina, caldi, che mi ricordano il fuoco".

Il romanzo di Pedriali Errani intreccia la Storia con la storia intima – la questione privata con quella pubblica, per dirla con Fenoglio: tra comunità e leggende sinti, potere delle donne, seconda guerra mondiale, dolori, forza, resistenza (e Resistenza), memoria, diritti negati. Il libro verrà presentato in tutta Italia, in librerie e campi rom. Quella di oggi alla Ubik è la prima presentazione.