"Mia sorella non risponde, aiutateci". Anziana salvata dai carabinieri

Nella tarda notte dell’altro ieri, un uomo residente nel capoluogo lombardo si rivolge al 112 Nue della zona poiché preoccupato per la salute di propria sorella, 89enne residente a Tamara, la quale non risponde alle chiamate da circa 24 ore. Inoltre, rappresenta che in quella zona non ha conoscenze dirette per poter chiedere di recarsi a casa dell’anziana. Gli operatori del numero di emergenza lombardo, in piena notte, si mettono subito in contatto con i colleghi di Copparo, che intuendo la possibile gravità della situazione, inviano immediatamente due pattuglie a verificare. I Carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Radiomobile, raggiunta l’abitazione hanno suonato e chiamato più volte senza ricevere alcuna risposta. Il tempo stringe e in queste circostanze i secondi sono preziosi, non c’è tempo per chiedere l’intervento di personale specializzato per aprirsi un varco, così gli stessi militari decidono di provare ad aprire la porta d’ingresso. La prima, la seconda e alla terza energica spinta finalmente sono in casa, dove purtroppo trovano l’anziana signora riversa sul letto in stato di semi incoscienza, probabilmente a causa di un recente malore. Nel frattempo un vicino di casa della donna soccorsa, sentendo del trambusto e vedendo dei lampeggianti blue accesi, è uscito di casa per capire cosa stesse accadendo. L’uomo una volta compreso che l’anziana vicina era stata colta da malore, non ha esitato a dare la propria disponibilità per seguirla in ospedale, chiudere l’abitazione e custodirne le chiavi fino al rientro. Inoltre ha scambiato il proprio contatto con quello del fratello dell’89enne, per aggiornarlo tempestivamente sullo stato di salute della sorella. L’ambulanza nel frattempo allertata e giunta sul posto, ha provveduto al trasporto d’urgenza dell’anziana presso l’Ospedale di Cona per le cure del caso. I carabinieri fanno sapere che in caso di emergenza o di qualunque situazione di pericolo o timore, non si deve esitare a contattare il Numero Unico di Emergenza 112. L’intervento tempestivo degli uomini dell’arma ha evitato conseguenze più gravi. La collaborazione tra forze dell’ordine, residenti e parenti ha salvato la vita a un’anziana. In questi casi la velocità dintervento fa tutta la differenza del mondo.

Claudio Castagnoli