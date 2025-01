Michele Placido incontra le scuole all’Apollo

In occasione della prima nazionale ’Pirandello: Trilogia di un visionario’ – stasera alle 20.30 al teatro comunale ’Claudio Abbado’ –, ieri mattina, alle 9.30, l’attore e registra Michele Placido ha incontrato le scuole del territorio per parlare del suo ultimo film, ’Eterno visionario’, proiettato per l’occasione al cinema Apollo. A collaborare al progetto, l’associazione Musicfilm – diretta da Edoardo Boselli, anche moderatore dell’appuntamento di ieri –, il cinema Apollo, il teatro comunale, Goldenart production e Agis scuola. Presenti sul palco, a fine proiezione, il regista Michele Placido e Federica Luna Vincenti, coprotagonista, produttrice e compositrice.

"È un film, questo – spiega Placido –, difficile. Come poi lo sarà lo spettacolo di questa sera. È la storia di una vita rivelata, prima segreta. Racconta di una famiglia che ha avuto successi, ma anche tante croci, le cui conseguenze, poi, sono state pagate da tutti, figli compresi".

Gli studenti, accorsi in gran numero – circa 300 –, hanno dimostrato un vivo entusiasmo per questo incontro, non risparmiando domande e curiosità. Parlare di Pirandello è tutt’altro che facile: amore, famiglia, genio e follia sono alcuni dei temi predominanti. Ma cos’è la follia?

"A volte – continua il regista – si tratta di una semplice violenza che facciamo a noi stessi. In questo risiede la follia. Tutti siamo un po’ pazzi, fuori di testa".

In fin dei conti, si sta parlando di un autore che, con le sue follie appunto, ha rivoluzionato il teatro, italiano ed europeo.

"Ha fatto cose – risponde Placido a un alunno – che sono state avanguardistiche. I suoi personaggi, per la prima volta, attraversavano la platea. E lo faremo anche noi nello spettacolo".

Si attraversa il pubblico, sì, ma non solo. Si viaggia all’interno dell’animo umano, mostrando un lato introspettivo di un uomo combattuto ma, allo stesso tempo, comune a molti. Un uomo che era sicuramente visionario, e che rimarrà eterno, come spiega bene il titolo del film.

"Con i due aggettivi – commenta l’attore – mi riferisco agli scrittori classici. Penso a Shakespeare e Dostoevskij, ma ce ne sarebbero anche tanti altri. I classici sono, paradossalmente, contemporanei. Pongono temi e avviano riflessioni ancora oggi attuali. Questi sono gli eterni visionari". Talmente attuali che, durante la stesura della sceneggiatura, la produzione è stata affiancata dalla famiglia Pirandello stessa.

"Il film è stato approvato dagli eredi di Pirandello – approfondisce Federica Luna Vincenti – ed è stato commovente vedere la riconoscenza che ci hanno dimostrato".

Raccontare l’uomo che è stato Pirandello è difficile, insomma, ma Michele Placido, prima al cinema e poi a teatro – da oggi fino a domenica – ci è riuscito bene e ha dimostrato rispetto, amore e passione per uno dei sei Nobel italiano per la letteratura.

Andriy Sberlati