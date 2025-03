Microcredito, il progetto della Curia. Prestiti etici per chi è in difficoltà: "Dalla nostra diocesi 54mila euro"

Si chiama ’Mi fido di noi’ il progetto di microcredito, presentato ieri mattina in Curia, che vuole offrire un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà. L’iniziativa, annunciata dall’arcivescovo Gian Carlo Perego, è promossa dalla Conferenza episcopale italiana e dalla Caritas e punta a garantire sostegno economico attraverso prestiti etici. "Le difficoltà economiche colpiscono molte famiglie – ha spiegato subito l’arcivescovo di Ferrara e Comacchio –. Come nel Giubileo del 2000, raccoglieremo fondi per chi è in difficoltà, con ogni diocesi che contribuirà proporzionalmente alla popolazione".

La nostra diocesi destinerà 54.000 euro, parte di una raccolta nazionale che punta a raggiungere 30 milioni di euro, raddoppiati grazie al sistema del microcredito. I fondi verranno depositati presso Banca Etica e gestiti attraverso cinque fondazioni antiusura in Italia (Milano, Roma, Bari, Palermo e Cagliari).

I prestiti etici, compresi tra 1.000 e 8.000 euro per famiglia, aiuteranno a coprire spese essenziali come affitti, bollette e imprevisti. Caritas Ferrara-Comacchio ha attivato un ufficio dedicato in via Arginone 161 e sta cercando volontari per la gestione delle richieste.

"Il microcredito non solo aiuta economicamente, ma offre anche un’educazione finanziaria per evitare l’indebitamento eccessivo", ha aggiunto monsignor Perego durante l’incontro con i giornalisti. Nel contesto del Giubileo, è stata presentata l’icona dell’evento: un crocifisso del Trecento, simbolo di preghiera e riflessione. Sono previsti due pellegrinaggi a Roma: il primo la prossima settimana con 52 partecipanti, il secondo dal 17 al 20 giugno, pensato per insegnanti e lavoratori. "Questi momenti assumono un significato particolare in un periodo in cui il Papa è provato nella sua salute", ha sottolineato ancora l’arcivescovo. La Quaresima in Cattedrale si articolerà in incontri settimanali (11, 18, 25 marzo e 1° aprile) dedicati alla povertà e alla carità.

"La Quaresima – ha concluso Perego – ha lo scopo di ridurre la povertà e promuovere testimonianze dal mondo del volontariato". Lo stesso, poi, ha evidenziato i quattro temi centrali: poveri, giovani, malati e anziani. Domenica prossima si terrà la prima di quattro giornate dedicate alla povertà, con una preghiera alla Caritas, un cammino verso Santa Maria in Vado e uno spettacolo sulla vita della missionaria Annalena Tonelli.