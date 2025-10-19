Microsuture vascolari. Due specializzandi Unife vincono concorso nazionale

Importante riconoscimento per la Scuola di specializzazione in neurochirurgia dell’Università di Ferrara. I medici specializzandi Lorenzo Baronio e Michele Picciocchi hanno conquistato i tre premi in palio in occasione del primo Simposio nazionale sull’anastomosi microvascolare ’My beautiful golden hands’ che si è svolto a Brescia durante il 74° congresso nazionale della Società italiana di neurochirurgia (SINch).

"Il risultato, un vero e proprio en plein, conferma la qualità della preparazione offerta dal percorso formativo della Neurochirurgia di Ferrara e l’impegno costante di Unife nel promuovere l’eccellenza tecnica e scientifica", commenta il Pasquale De Bonis, professore del dipartimento di medicina traslazionale e per la Romagna e direttore della Scuola di specializzazione in neurochirurgia presso l’azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara a Cona. La competizione ha riunito i migliori giovani neurochirurghi italiani, chiamati a confrontarsi sulle più complesse tecniche di microchirurgia vascolare, procedure di estrema precisione, cruciali per la chirurgia vascolare cerebrale, che consistono nel saper suturare con maestria vasi sanguigni di calibro millimetrico. L’organizzazione della competizione è stata curata dal Presidente del Congresso della società italiana di neurochirurgia professor Marco Fontanella e dal primario della neurochirurgia del Niguarda di Milano professor Marco Cenzato. Il successo dei due specializzandi Unifenas e nasce da un approccio formativo fondato sull’esperienza pratica e sulla progressiva autonomia in sala operatoria. Sotto la guida di De e Bonis gli specializzandi seguono un percorso che consente loro di confrontarsi con diverse realtà neurochirurgiche della rete formativa.

"Gli specializzandi Lorenzo Baronio e Michele Picciocchi hanno svolto attività clinica e chirurgica presso le unità operative di neurochirurgia di Ferrara, Villa Maria Cecilia Hospital di Cotignola, Pavia, Terni e Potenza, partecipando, entro il terzo anno di specializzazione, a oltre 600 interventi ciascuno. A questa esperienza si affianca un’intensa attività di addestramento simulato grazie all’utilizzo di microscopio chirurgico e simulatori UpSurgeOn, acquistati dal Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università di Ferrara", sottolinea De Bonis.

"Il lavoro sul simulatore ci ha permesso di affinare la precisione e la costanza del gesto chirurgico, aspetti fondamentali per affrontare le prove della competizione" raccontano i due giovani medici. Le prove e i riconoscimenti Nel corso del simposio i partecipanti sono stati valutati su tre esercizi specifici: la sutura della dura madre e due microanastomosi (termino-terminale e termino-laterale). Lorenzo Baronio ha ottenuto il primo posto assoluto nella classifica generale, mentre Michele Picciocchi si è aggiudicato il premio per la migliore anastomosi termino-laterale e quello come partecipante più giovane d’Italia a completare con successo tutte le prove.

re. fe.