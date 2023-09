Midollo e staminali, la settimana nazionale. A Ferrara oltre diecimila iscritti e 58 donazioni

Prosegue fino a sabato l’ottava edizione di ‘Match it now’, la settimana nazionale per la donazione di cellule staminali emopoietiche promossa dal ministero della Salute, dal Centro nazionale trapianti, dal Centro nazionale sangue, dal registro Ibmdr, dal Gitmo e dalle associazioni Admo, Adoces, con il supporto di Adisco, in concomitanza con il World Marrow Donor Day, con iniziative pianificate per la diffusione della donazione di cellule nel nostro Paese. Nel corso di questa settimana viene sostenuto il reclutamento al registro Ibmdr, principalmente attraverso i servizi trasfusionali, sedi di centri donatori e i relativi poli di reclutamento. Il registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo, attivo dal 1989, è stato ufficialmente istituito con la legge del 6 marzo del 2001 al fine di offrire ai pazienti che necessitano di un trapianto di cellule staminali la possibilità di accedere al trapianto allogenico di staminali emopoietiche anche in assenza di un donatore familiare.

Il Centro donatori di midollo di Ferrara dal 2014 fa parte del servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale del Sant’Anna. A oggi il centro conta 10.046 donatori iscritti e ha portato a termine, da gennaio 2015, ben 58 donazioni di midollo solidaristiche per centri trapianto nazionali e internazionali, che si sommano alle 24 donazioni portate a termine in precedenza. Non solo. Da donatori iscritti al registro ferrarese sono stati eseguiti 69 invii campione a centri trapianto, per confermare la compatibilità dei nostri donatori con i loro pazienti, prologo alla donazione vera e propria.