"Mieville, primo ferrarese eletto in Parlamento in un partito di destra"

Caro Carlino,settanta anni fa (ed esattamente l’11 aprile 1955) moriva, in un tragico incidente stradale, Roberto Mieville, primo ferrarese a essere eletto al Parlamento in un partito di destra. Fu infatti uno dei sei deputati eletti nelle liste del MSI nel 1948 e venne rieletto nel 1953. Ho detto “di destra” per semplificare, ma Mieville si sarebbe ribellato a tal classificazione. Era infatti contrario al Patto Atlantico, si professava nemico del liberismo e del capitalismo (che a suo giudizio avevano generato il comunismo), antimonarchico e aborriva il conservatorismo. Dopo aver combattuto in Africa Settentionale come carrista, meritando anche una decorazione al valor militare, venne inviato come prigioniero di guerra a Hereford, negli USA, dove ritrovò un altro ferrarese (Gaetano Tumiati) che lo ricorda affettuosamente nel suo libro “Prigionieri nel Texas”. Ebbe così la fortuna di non vivere in Italia i tragici anni del 1943, 1944 e 1945, venendo rimpatriato nel 1946. Credendo nelle istanze sociali (peraltro mai realizzate) propugnate dalla Repubblica Sociale Italiana, si iscrisse subito al neonato MSI, divenendo in breve giornalista e responsabile delle associazioni giovanili missine, che seppe organizzare on indubbia efficacia, come riconobbe in termini elogiativi anche Giorgio Almirante. Purtroppo la sua carriera politica fu stroncata da un tragico incidente stradale a Latina nell’aprile del 1955. Non sappiamo che cosa avrebbe fatto negli anni successivi ed è sempre arduo confrontare periodi storici diversi, ma - da persona coerente quale era - penso che non avrebbe bevuto l’acqua di Fiuggi e che non si troverebbe a suo agio in un partito che è atlantista, conservatore e - sul piano delle dottrine socio-economiche - assai vicino al liberismo tanto detestato da Mieville: un uomo che mai aveva dimenticato Ferrara (parlava spesso in dialetto con Gaetano Tumiati durante la prigionia negli USA) e che merita di essere ricordato. Non tanto per le sue opinabili idee ma per l’impegno la coerenza e l’onestà che sempre dimostrò nella sua breve vita, spezzata da un destino crudele che purtroppo privò la politica e il suo partito di un animatore instancabile che non evitava mail il confronto, anche serrato, con amici ed avversari politici.Giuseppe Bergamini