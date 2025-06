"Migliaia di giovani musicisti ai lidi. La città diventi capitale delle note"

Ai lidi c’è una mare di musica. Verrebbe da dire così parafrasando il festival che si è svolto di recente e alla luce della proposta di candidatura di Comacchio come capitale europea della musica giovanile dal vivo. "Si è appena concluso l’evento Mare di Musica, un vero festival, un autentico momento di incontro di scuole musica italiane che hanno ’invaso’ il nostro Comune lo scorso weekend e che si sono esibite in numerose piazze di Comacchio e Lidi tra gli applausi di migliaia di turisti", sottolinea Gianfranco Vitali, presidente della delegazione Confcommercio nella città del Trepponti. L’evento, nato nel 2018 su iniziativa della Civica Scuola di Musica di Comacchio con appena 110 partecipanti, quest’anno ha raggiunto i 1600 musicisti, ed è stato sostenuto dal Comune di Comacchio, dalla Regione Emilia Romagna, da Assonanza (Associazione Scuole di Musica Emilia Romagna) e Aidsm (Associazione Italiana Scuole di Musica). "Di grande interesse il coinvolgimento dei giovani musicisti del nostro territorio che si sono esibiti in varie occasioni insieme agli altri gruppi prosegue Vitali – . Evento unico in Italia nel suo genere, che oltre al suo straordinario valore culturale, musicale e sociale, è diventato un importante fenomeno turistico con 4mila presenze". E ancora: "Ora Confcommercio Comacchio chiede un salto di qualità ed è a disposizione per collaborare affinchè Comacchio diventi già nel 2026 sede annuale di un Festival delle Scuole Musica Europee – sostiene Vitali – Migliaia di giovani da tutta Europa si trovano per una settimana a Comacchio per stare insieme, suonare e divertirsi, ed ovviamente tornare come turisti da adulti. Auspichiamo – conclude il presidente di Confcommercio Comacchio – una convocazione immediata di un tavolo di coordinamento per arrivare al progetto esecutivo entro agosto 2025". Non solo. Nel marzo scorso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Bologna ha avviato un approfondito studio sull’operato di Theremin srl Impresa sociale, ente gestore della Civica Scuola di Musica di Comacchio. L’ente, fondato da Giorgio Borgatti e Alessandro Vanzini, è stato individuato come un esempio di eccellenza per le pratiche innovative nel campo dell’imprenditoria sociale, culturale e musicale. L’analisi di Unibo si concentra sulle strategie di sostenibilità adottate, sul modello organizzativo e gestionale, nonché sull’impatto sociale generato dal lavoro di Theremin srl Impresa sociale. Uno studio che rappresenta un riconoscimento importante per la realtà musicale comacchiese, che negli ultimi sei anni ha saputo distinguersi per la qualità dell’offerta formativa, il radicamento nel territorio e la capacità di favorire l’inclusione sociale.