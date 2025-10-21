Migliaia di messaggi hot all’allieva. C’è l’accordo sul risarcimento. Scattano i lavori di pubblica utilità

Accusato di adescamento di minore, un professore di 47 anni di una scuola media del Ferrarese, che aveva scambiato migliaia di messaggi hot con un’allieva di 12 anni, ha ottenuto la messa alla prova e il conseguente percorso di lavori di pubblica utilità che permetterebbero all’imputato di sospendere il processo ed estinguere il reato in caso di esito positivo. L’accordo è stato raggiunto ieri davanti al giudice del tribunale di Ferrara, dopo che l’offerta risarcitoria di 30mila euro dell’insegnante, è stata ritenuta congrua. La prossima udienza si terrà il 20 gennaio per valutare il programma di di lavori socialmente utili che predisporrà l’Uepe, l’ufficio interdistrettuale esecuzione penale esterna. La vicenda è emersa a gennaio, a seguito della denuncia della madre della dodicenne, assistita dall’avvocato Simone Bianchi, che aveva scoperto quel rapporto ‘malato’ tra l’insegnante e l’allieva. La segnalazione dell’accaduto ai carabinieri e l’avvio del procedimento penale avevano portato anche alla sospensione cautelativa del prof da parte della scuola, in attesa della conclusione dell’iter giudiziario. Le contestazioni sono pesanti e prendono le mosse da oltre diecimila messaggi scambiati tra il 47enne e la ragazzina nel chiuso di quella chat proibita. Secondo l’accusa, il prof, "approfittando del suo ruolo, nel contesto di una condotta improntata a condizionare la volontà della minorenne, affidata alla sua cura e istruzione" la avrebbe indotta "a compiere atti di natura sessuale prospettandole di persona o tramite Whatsapp, le sue fantasie erotiche". In tal modo, continua il pubblico ministero, "riuscendo a carpirne la fiducia, spingendosi fino ad accarezzarle schiena e mani, darle abbracci ’fatti bene’ nonché, in varie occasioni, baci sulla guancia, influenzandone la volontà" a tal punto che la stessa "era così perturbata e soggiogata da abbandonarsi, a sua volta, a fantasie connotate da chiari tratti sessualizzati". La scoperta di quella chat e l’esplosione del caso mise profondamente in imbarazzo il sistema-istruzione, ‘accusato’ di essere a conoscenza dell’accaduto e di non aver provveduto tempestivamente ad allontanare il docente dalla classe della ragazzina. Il provvedimento arrivò soltanto dopo la pubblicazione della notizia su queste colonne e a seguito di un rimpallo di responsabilità tra uffici. "Voglio, anzi pretendo, che quel prof venga immediatamente tolto dalla classe di mia figlia. Tolto da tutta la scuola. E che non abbia più a che fare con minorenni", fu il grido di rabbia della mamma della studentessa, raccolto dal Carlino. Da quell’appello e dalla denuncia è scaturito il processo che ha portato all’accordo sul risarcimento e sulla messa alla prova per l’insegnante.