Miglior brano jazz: Sueño trionfa: "Sono molto fiera dei miei ragazzi"

Il trio composto da studenti del biennio jazz del Conservatorio di Ferrara si è aggiudicato il premio per la miglior composizione originale. La competizione tra jazz band dei Conservatori di Musica e di Scuole Musicali di Alta Formazione (Afam) di tutta Italia, ’Jaci&Jazz Academy Award’. Un evento che si è svolto ad Acireale (Catania) dall’Associazione Culturale Sajamastra e con la direzione artistica del Maestro Antonio Marangolo. Il trio composto da François Ndayambaje, chitarra, Raffaele Guandalini al contrabbasso e Giovanni Ziparo alla batteria, dopo aver superato le semifinali, si è esibito il 22 giugno ad Acireale ed è stato premiato nella sezione ‘miglior composizione originale’. Il brano ‘Sueño’ di François Ndayambaje, è stato definito: "pagina in avvio quieta ed elegante, capace poi di aprirsi a temperature in progressivo crescendo atte a connotarne con assoluta precisione uno svolgersi tutt’altro che banale". La giuria, presieduta dal critico Alberto Bazzurro, firma del mensile ’Musica Jazz’, ha assegnato i premi alla migliore band, al miglior musicista e al miglior brano originale. Il coordinatore dell’Award è il maestro Carlo Cattano, musicista e docente presso il conservatorio di Nocera Terinese. François Ndayambaje comincia il percorso di studi in musica nel 2018 al Conservatorio Martini di Bologna, dove consegue la laurea triennale in chitarra jazz. Si iscrive al Conservatorio Frescobaldi per il biennio, dove sta concludendo gli studi. Il trio nasce quando i tre si incontrano per masterclass e concerti. La band propone composizioni originali scritte da François. Marta Raviglia, coordinatrice del Dipartimento jazz e nuove tecnologie del Conservatorio Frescobaldi, commenta: "Negli ultimi tre o quattro anni il corso di jazz ha visto il livello delle studentesse e degli studenti aumentare grazie ad una selezione maggiore. Sono molto fiera di loro sia perché meritavano questo riconoscimento, sia perché hanno portato alto il nome della nostra istituzione ad un concorso di caratura nazionale".

Mario Tosatti