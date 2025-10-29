Miglior regia, Pazi premiata a Manhattan

Roberta Pazi trionfa all’International Film Festival di Manhattan: miglior regia nei cortometraggi. Prestigioso riconoscimento per la regista ferrarese Roberta Pazi, che ha conquistato l’importante premio come Best Short Film Director alla 15ª edizione dell’International Film Festival Manhattan (IFFM), tenutosi dal 9 all’11 ottobre a New York City. Il riconoscimento è stato assegnato per il cortometraggio “La paura di vincere”, prima opera cinematografica della regista che vanta importanti esperienze nella regia teatrale.

"Non mi aspettavo assolutamente di essere premiata, tanto da non aver preparato neanche un discorso" ha dichiarato Roberta Pazi durante la cerimonia di premiazione, svoltasi nella sontuosa Kalayaan Hall del Philippine Consulate General sulla Quinta Avenue a New York. "Dedico il premio a mia mamma Teresa e agli allievi della scuola di Teatro Bianco che dirigo, perché spesso gli artisti si auto sabotano e faticano a presentare al mondo la parte più creativa di sé. Esattamente ciò che accade al personaggio del mio corto. Ringrazio inoltre la giuria, tutto il cast e la crew, sono stati fantastci".

La cerimonia ha visto la partecipazione di numerose personalità internazionali del cinema, tra cui Pedro Lopes, produttore della serie TV portoghese Glòria in arrivo su Netflix a novembre, insignito del Premio alla Carriera.

“La paura di vincere” nasce dalla collaborazione con Carlo Zannetti, autore del racconto originale e compositore della colonna sonora (già premiata in altri festival internazionali), e vede nel cast Bobby Solo nel ruolo di un musicista fuori dagli schemi. La produzione è firmata da Videoradio Channel di Milano, da DestinationFilm APS e sostenuta dal Comune di Ferrara. Il cortometraggio è stato proiettato a New York domenica 12 ottobre, riscuotendo grande seguito di pubblico.

Roberta Pazi ha inoltre anticipato che il prossimo 22 novembre curerà la regia della serata finale del 9° Music Film Festival.

re. fe.