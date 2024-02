Miglior scultura di cioccolato. Fabio Cascio sale sul podio

CENTO

Grazie a Fabio Cascio (foto) della pasticceria Prestige di Cento, è tutta italiana la medaglia di bronzo alle Olimpiadi della scultura di cioccolato svolte a Stoccarda. L’artista siciliano ma da tantissimi anni nel centese con la sua attività, ha trionfato a quella che è la massima competizione mondiale fregiandosi di una prestigiosa medaglia di bronzo e, allo stesso tempo, ha anche portato il nome di Cento ai vertici mondiali facendo conoscere la città anche nel mondo del cioccolato. "E’ stata un’esperienza unica e molto forte – dice Fabio Cascio – ho fatto tanti sacrifici e l’arrivo di questa medaglia per me ha un grandissimo valore. E’ di bronzo ma per me vale come l’oro perché ero in gara con tantissimi altri Paesi di tutto il globo e ora posso dire di essere tra i tre migliori al mondo per la categoria della scultura del cioccolato". Ika Culinary Olympics, appena terminata a Stoccarda, è la competizione internazionale di arte culinaria più antica, più grande e più diversificata del mondo, dove hanno partecipato più di 1200 professionisti nelle varie arti, lavorano sulla perfetta interazione tra ingredienti, preparazione e presentazione, creando anche nuove tendenze culinarie. "Ho iniziato il mio progetto, a studiare, creare, cambiare e perfezionare, circa 7 mesi fa – prosegue Cascio – ho portato una scultura di cioccolato ispirandomi a Dante e alla sua più grande opera, la Divina Commedia, tirando fuori dal libro Caronte, i gironi, e un angelo, dandogli realtà. Nella mia specialità eravamo in 400 a gareggiare e io ho cercato di portare qualcosa che potesse raccontare la nostra Italia ma anche far provare un’amozione in chi guardava, stando attento a ogni particolare perché nulla fosse banale. Sono stati mesi di studio e continue prove e in una competizione di altissimo livello, alla quale partecipavo per la prima volta, tornare a Cento, nel mio Prestige, con questa medaglia di bronzo olimpica mi ripaga dei tanti sacrifici che ho fatto sia io che la mia famiglia". Ma non si ferma qui. "Dopo la vittoria per il miglior Panettone di Roma ed ora questa importante medaglia che mi attesta tra i migliori tre al mondo per le sculture di cioccolato – conclude – proseguirò le competizioni con il campionato italiano di cioccolato a fine febbraio alla Fiera del Tirreno".

l.g.