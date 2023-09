Miglior videoclip, premio ai Maneskin

È ‘The Loneliest’ dei Maneskin ad aggiudicarsi il premio miglior videoclip italiano 2022-2023. Il riconoscimento, voluto da Imaginaction e istituito in collaborazione con Fimi, Afi e Pmi, verrà assegnato oggi al teatro Comunale nell`ambito del Festival internazionale del videoclip. Imaginaction ha visionato oltre 1.100 video musicali (un numero record per il nostro paese) pubblicati tra gennaio 2022 e giugno 2023. L’Academy del festival ha espresso la propria preferenza su 24 videoclip selezionati per la finale, ritenuti i migliori del periodo di riferimento: The Loneliest è stato decretato vincitore.