Migliora la qualità dell’aria Restrizioni sospese in centro In vigore le regole ordinarie

Sulla base del Bollettino Arpae odierno, da oggi, saranno sospese le misure emergenziali per il miglioramento della qualità dell’aria in vigore nel territorio comunale di Ferrara dal 2 febbraio scorso. Da oggi torneranno in vigore le limitazioni ordinarie per i veicoli più inquinanti, previste nel centro abitato di Ferrara dal lunedì al venerdì e nelle domeniche ecologiche, dalle 8,30 alle 18,30. Le previsioni sulla qualità dell’aria vengono emesse da Arpae con proprio Bollettino, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, sulla base di un proprio sistema modellistico integrato di valutazione e previsione meteorologica e di qualità dell’aria.