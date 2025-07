Miglioramento sismico della scuola, i lavori nel 2026

Verranno realizzati indicativamente nell’estate del 2026, l’intervento di miglioramento sismico della scuola dell’Infanzia di Coccanile. Nei giorni scorsi, l’Amministrazione comunale ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione approntato dalla società Patrimonio Copparo, in cui vengono riportate esigenze e obiettivi posti alla base dell’opera, indispensabili per avviare la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica fissata per questo mese.

L’edificio che sorge in via Cavallari, un tempo era sede della scuola elementare della frazione; oggi, invece, è in parte occupato dalla scuola dell’Infanzia al piano terra, mentre il primo piano risulta inutilizzato. Nella primavera dello scorso anno, l’immobile è stato sottoposto ad una campagna di indagini volte a caratterizzare la tipologia strutturale del fabbricato e che hanno consentito di verificarne lo stato dal punto di vista statico e sismico.

Sulla base delle risultanze delle analisi svolte, si è provveduto a redigere il documento di indirizzo, comprendente lo scopo che si intende raggiungere – ossia il miglioramento dell’edificio sotto il profilo sismico – e stabilire gli interventi che verranno approfonditi nelle successive fasi progettuali e che saranno indirizzati a conferire rigidezza ai solai laddove manca; creare efficaci cordoli di piano in copertura; inserire nuovi elementi sismoresistenti con rispettive fondazioni, e rinforzare i maschi murari. Il tutto per rendere l’edificio ancor più sicuro per i fruitori.

Per realizzazione dell’opera si stima un investimento di 180mila euro.