Migliorano i bimbi travolti. Ed è polemica sulla strada

Sono passati quasi tre giorni dal brutto incidente che sabato sera a Gallo ha visto investiti due bambini pakistani, trasportati d’urgenza in due diversi ospedali. Il più piccolo di 6 anni è stato dimesso ieri da Cona con una prognosi di 30 giorni, mentre quello più grande, dell’età di 10 anni, elitrasportato al Maggiore di Bologna presenta un quadro molto grave. Per lui la prognosi rimane riservata, ricoverato in rianimazione con numerose fratture ed estrema attenzione alla situazione a livello di cranio. Ma la notizia positiva è che presenta una condizione stabile e anche lo zio, aveva di recente detto che erano incoraggiati dal fatto che il piccolo risponde e li riconosce. E intanto che proseguono anche tutti i rilievi e le indagini del caso dei carabinieri, a Poggio Renatico e Gallo si parla di via Nazionale come di una strada pericolosa che era già stata oggetto di attenzione da parte dei residenti. "Esprimiamo tutto il dispiacere per quanto è accaduto – dice il sindaco Daniele Garuti – una tragica fatalità che ha visto sommarsi una serie di sfortunate coincidenze. Una situazione davvero molto particolare e un fatto che ci ha colpito molto tutti in quanto ha visto coinvolti due bambini". E a proposito della pericolosità. "Sulla Statale ci siamo già confrontati con i cittadini. Ha un indice di incidentalità bassa e sembra che i problemi maggiori non siano dovuti alla velocità ma alla presenza di intersezioni, ciclabili e incroci – prosegue – per quanto riguarda la nostra parte di competenza di manutenzione ordinaria, avevamo già dato mandato agli uffici di ripassare le strisce pedonali. Siamo anche in contatto con Anas. Si stava anche già muovendoci per illuminare meglio i passaggi pedonali e mettere un segnalatore di velocità all’ingresso del paese per indurre a rallentare la velocità". Tra i residenti a Gallo anche Daniele Benini del Pd poggese. "Parlo da papà e sono preoccupato – dice – su via Nazionale ogni giorno è un rischio, per studenti, ragazzi, adulti e anziani. Quell’attraversamento è in un punto dove le auto vanno forte e visibilità zero. Avevamo anche iniziato una raccolta firme per chiedere al sindaco di farsi sentire da Anas per migliorare le cose". E la candidata sindaco di Siamo Poggio. "Quell’incidente era solo questione di tempo e poteva vedere coinvolto chiunque – dice Francesca Bergami – si sperava non succedesse e ora sapere all’ospedale due bimbi colpisce ancora di più e posso solo immaginare la paura dei loro genitori. Dispiace che poi si intervenga a danno avvenuto. La situazione di quella strada era nota, c’era una raccolta firme per rendere più sicura la zona e la viabilità".

Laura Guerra