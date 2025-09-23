Migliori pizzerie, ancora tre Spicchi a ‘Me’

Per la Guida del Gambero Rosso 2026, Ferrara si conferma sede di una delle migliori pizzerie d’Italia: si tratta della pizzeria ‘Me’ in via Baluardi, che ha ottenuto il punteggio di 90/100 dalla giuria della rinomata casa editrice italiana specializzata in cucina ed enogastronomia. Una importante conferma, visto che anche lo scorso anno l’attività ferrarese aveva ottenuto l’ambito riconoscimento. Sono infatti meno di 100 le pizzerie con tre spicchi in tutta la Penisola, e solo quattro in Emilia Romagna. La squadra della pizzeria ferrarese era ieri mattina a Napoli, in occasione della nuova pubblicazione del Gambero Rosso e delle premiazioni.

"Ferrara continua a sorprendere per le sue unicità e per i numerosi riconoscimenti ricevuti in ambiti diversi. La gastronomia ferrarese rappresenta uno dei punti di forza della nostra città, merito di imprese che custodiscono le tradizioni e di ristoratori capaci e appassionati. Oggi, con questo prestigioso premio, Ferrara ottiene un nuovo importante titolo, una bella conferma: quello di essere anche terra di eccellenza per la pizza, uno dei piatti italiani più apprezzati nel mondo. Sapere che il Gambero Rosso ha confermato una realtà ferrarese tra le migliori è motivo di grande orgoglio. È un’ulteriore occasione per far parlare di Ferrara e farla conoscere a livello nazionale come città d’arte, cultura e ottima cucina", ha dichiarato il sindaco Alan Fabbri.

Aperto nel febbraio 2022, il locale ferrarese aveva ottenuto i due Spicchi Gambero Rosso già dal primo anno di attività, replicando lo stesso merito l’anno successivo, aumentando il punteggio.