Migrantes, Mediterranea e memoria ’Primaleggopoiparlo’, terza puntata

Ai nastri di partenza la rassegna ’Primaleggopoiparlo3’, dell’associazione Tutori nel Tempo, che si occupa della tutela dei minori stranieri.

Si parte venerdì alle 20.45 nella Sala della Musica (via Boccacanale 19) con la relazione ’Le famose razze umane’ del docente di genetica Guido Barbujani; sabato 25 a Musijam (viale Alfonso d’Este 13, alle 17.30) il libro ’Elin e gli altri’ e la mostra di ritratti di minori stranieri di Miriam Cariani. L’8 novembre nella chiesa di San Giacomo che si trova in via Arginone 157. L’evento comincia alle 9,30, l’arcivescovo Gian Carlo Perego (nella foto) presenta il rapporto di Fondazione Migrantes ’Il diritto d’asilo. Report 2024 Popoli in cammino... senza diritto d’asilo’. Ci saranno il prefetto Massimo Marchesiello e Paola Scafidi, presidente nazionale di TnT. Sabato 22 novembre, alle 18, a Musijam viene proposto un intervento di attivisti di Mediterranea Saving Humans. Il 29 novembre, alle 18, a Spazio Grisù (via Poledrelli 21) la presentazione del libro ’Lupo solitario’ di Grazia Satta e Bibi Kudehija. Presenterà Elena Buccoliero, con un tributo a Daniele Lugli, un amico di TnT che, assieme ad Elena Buccoliero è stato tra i soci fondatori dell’associazione. Daniele Lugli ha affiancato Aldo Capitini nella costituzione del Movimento Nonviolento e negli ultimi anni era Presidente emerito del Movimento.