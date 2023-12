Migranti, alfabetizzazione e lavoro. Corsi per i richiedenti asilo. Ecco i progetti di inclusione sociale

FERRARA

Un importante progetto di inclusione sociale, civica, per un gruppo di migranti, attraverso il lavoro. Lo hanno presentato nel pomeriggio di ieri nella sede di Confindustria, con una conferenza stampa, i Rotary Ferrara e Ferrara est con i rispettivi presidenti Adele Del Bello che ha avviato l’iniziativa e Paolo Govoni e le realtà cooperanti di arcidiocesi di Ferrara-Comacchio (è intervenuto monsignor Gian Carlo Perego), Città del Ragazzo (il direttore Antonio Martini), Confindustria Emilia Area centro (il vicepresidente Gian Luigi Zaina), Cattedra Unesco (Valentina Mini). E’ seguita una vivace quanto interessante tavola rotonda. A entrambi i momenti è intervenuto il prefetto Massimo Marchesiello.

Due gli obiettivi principali del progetto: alfabetizzazione ed educazione di base da un lato, sviluppo economico e comunitario dall’altro. Il progetto coinvolgerà un gruppo di richiedenti asilo (25-30), selezionati, ospitati da centri di accoglienza (che in tutto, nella provincia, sono 930). Queste persone, quindi, non attenderanno il permesso o il respingimento inerti ma apprendendo e lavorando. Il progetto, che è appena partito e si concluderà nel prossimo giugno, di fatto sarà a costo zero potendo far leva su finanziamenti pubblici già esistenti (misure formative e per l’inserimento lavorativo secondo il programma Gol), contributi di vari partner e donazione di tempo e delle competenze da parte dei rotariani che, così, danno vita al service.

Tre sono le fasi: la profilazione, l’orientamento e la formazione civica e professionale, l’inserimento lavorativo. Per l’individuazione dei beneficiari saranno coinvolti i centri di accoglienza, l’arcidiocesi e l’associazione Migrantes, la Città del Ragazzo, il Centro per l’impiego e Confindustria attraverso la piattaforma Unimpiego.

Quanto alla formazione, molte ore sono dedicate alla lingua italiana, all’educazione civica, precedute da un corso di orientamento. Poi le ore professionalizzanti su percorsi come vendite e ristorazione, logistica e amministrazione segretariale, pulizia e meccanica, e anche verde.

Alberto Lazzarini