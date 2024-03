Migranti, don Bedin a Malaguti: "Uno scherzo che mi ha ingannato"

Egregio On. Malaguti,

penso proprio di essere stato vittima di uno scherzo che ha coinvolto anche lei e che si è trasformato in una situazione imbarazzante. Subito dopo che il centrodestra aveva vinto le ultime elezioni ero in un bar di Cona che frequento regolarmente per la colazione e la lettura dei quotidiani. Tutti al bar sanno che ho delle comunità dove ospito sia degli italiani con difficoltà o per scontare pene alternative e immigrati richiedenti di documenti. Spesso si parla di queste situazioni con i clienti che mi conoscono e che spesso in maniera scherzosa mi “mettono in mezzo”. Quella mattina un avventore che non avevo notato ha esclamato: "adesso è finita per questa brutta gente". Alzando gli occhi dal giornale ho chiesto chi fosse la persona che aveva parlato e perché. Ridendo uno dei presenti ha detto che era Malaguti e che ora che aveva vinto finalmente avrebbe messo a posto le cose con tutta questa gente. Logicamente è stato uno scherzo di cattivo gusto che mi ha tratto in inganno e che mi ha fatto pensare male di lei. Ieri pomeriggio ho ricevuto la sua telefonata che mi ha fatto piacere e capire che lei è sicuramente una

persona saggia e moderata. La ringrazio fin d’ora se vorrà accettare le mie scuse e d’ora in avanti seguirò con attenzione la sua attività parlamentare che spero sempre più attenta alle persone più in difficoltà che con i miei poveri mezzi cerco di sostenere.

Don Domenico Bedin

--- ---

LA TRASPARENZA

DI RENZI

Caro Carlino,

Renzi parla di trasparenza riguardo allo scandalo dossieraggio. Sentirlo scandalizzarsi per queste cose è (a mio parere) un autentico ossimoro, un controsenso. Nel 2016 il suo spin doctor, Fabrizio Rondolino, gli mandò una mail in cui si prospettava la formazione di una struttura giornalistica il cui scopo era solo quello di mettere in cattiva luce il Movimento 5 Stelle, Travaglio e i giornalisti nemici. Poi 2 o 3 anni fa fu protagonista di un incontro con Mancini, uomo dei servizi segreti in un autogrill. Incontro che avvenne non esattamente alla luce del sole. Secondo Renzi fu una violazione della privacy (tesi smontata dalle indagini). Pretendere che il nostro ex premier si vergogni è sicuramente eccessivo, ma direi che quando discetta su diritti umani dopo le sue conferenze da Bim Salman o sulla trasparenza riguardo le notizie giornalistiche, un piccolo imbarazzo dovrebbe averlo .

Andrea Finotti