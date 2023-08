Migranti, il centro non si fa più "Chi doveva aprire ha rinunciato"

Niente più Centro accoglienza immigrati a San Biagio. Il Cas non s’ha da fare. L’annuncio e’ del sindaco Andrea Baldini, incalzato da una interrogazione di Nadia Cai, del Pd. "Il titolate dell’aggiudicazione-spiega in sostanza il primo cittadino-ha rinunciato all’apertura. E’ mancato l’accordo di gestione per 50 richiedenti asilo con la proprietà della palazzina di Via Buriona. Mentre alla verifica dell’idoneità dell’alloggio si è constatata l’impossibilità di un cambio di destinazione d’uso, perché il sito è all’interno di un’area artigianale. Quindi l’edificio poteva essere adibito all’inserimento di sole 28 persone, poi scese a 25. Ma per questi numeri era comunque necessario effettuare interventi edili sull’immobile. Che la proprietà ha invece declinato. Tra l’altro l’associazione "Il Farro" unico partecipante al bando di assegnazione della Prefettura, ha ritenuto non esserci più i presupposti economici per la gestione della struttura, mentre non essendoci una graduatoria della gara, non è stato possibile attingere altri soggetti". Intanto ad una seconda interrogazione avanzata dalla Lega, circa l’ennesima rissa scaturita nel bar-chiosco dei giardini pubblici, Baldini ha affermato che "come in altri casi verranno preso provvedimenti, tra cui l’avvio della percorso di revoca della concessione".

Nando Magnani