Migranti, ingressi in crescita Protezione speciale: è boom Incremento dell’84 per cento

di Cristina Rufini

L’accoglienza di immigrati nel nostro Paese continua a essere in una fase caldissima del dibattito politico. Non solo per i continui sbarchi, e conseguenti stragi del mare, ma anche alla luce degli emendamenti che le forze di maggioranza stanno mettendo a punto per limitare, se non addirittura azzerare (come avrebbe di recente dichiarato il sottosegretario al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni) i permessi rilasciati per ’protezione speciale’ (in sostanza quelli temporanei concessi per motivi umanitari). In particolare per quelli che poi sono destinati a essere trasformati in permessi per motivi di lavoro. Di solito una delle voci più numerose nell’universo dell’immigrazione. Almeno così è in provincia di Ferrara. Dando infatti uno sguardo ai numeri sui migranti in terra estense (gli ultimi dati di Istat suddivisi per tipologia di ingresso risalgono al 2021) tra i 2.385 nuovi ingressi del 2021, 819 sono stati per motivi di lavoro, la seconda voce più numerosa dopo il 1.026 che chiedevano di entrare per ricongiungimenti familiari. Sono stati 332, invece, coloro che lo hanno chiesto asilo politico e per motivi umanitari. Proprio quelle categorie che al momento sono attenzionate dal governo Meloni, per un’eventuale diminuzione. Numero che lo scorso anno (fonte questura di Ferrara) è schizzato a 568 , con un incremento dell’84 per cento rispetto all’anno precedente.

I numeri 2022. Rimanendo ai dati dello scorso anno, oltre al notevole aumento delle richieste di protezione internazionale, l’altro numero che salta agli occhi sono i 1.919 permessi di soggiorno connessi all’emergenza ucraina. Cifre in aumento anche dando uno sguardo ai permessi di soggiorno, non i nuovi ingressi quindi, rilasciati al primo gennaio dello scorso anno, che sono stati 26.381 in totale (13.692 femmine e 12.689 maschi), oltre tremila in più dei 23.145 registrati al primo gennaio del 2021 (12.261 femmine e 10.884 maschi), con la comunità più numerosa proveniente dai Paesi africani, ben 9.460, seguiti da coloro che sono emigrati da nazioni europee, 5.990 (con in testa l’Albania, seguita dall’Ucraina). Più o meno lo stesso trend dell’anno precedente. Ovvio che il conflitto in Ucraina ha incrementato le migrazioni verso gli altri Paesi europei e la provincia di Ferrara non è stata certo esclusa da questo flusso di persone in fuga da una guerra che va avanti da febbraio dello scorso anno. Per quanto riguarda i motivi per i quali vengono presentate istanze di permesso di soggiorno, la terra estense è linea con il trend nazionale che vede la maggioranza delle richieste ricevute per motivi familiari (il 73 per cento). Dopo l’inevitabile forte pressione del 2020 dovuto alle frontiere chiuse causa pandemia, dal 2021 e ancora più nel 2022 c’è stata un’importante ripresa dei flussi migratori verso l’Italia e a cascata in tutte le regioni e province del Belpaese.

La protezione speciale. E’ il permesso di soggiorno che dovrebbe essere rilasciato ai richiedenti asilo politico sprovvisti delle caratteristiche per ottenere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria. Ha una durata biennale e può essere convertito in altro titolo di soggiorno