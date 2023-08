Migranti, l’arcivescovo "Duemila morti nel mare, non è più tempo di parole"

"2060 persone lasciate morire nel mare, tra cui bambini, donne e anziani, è una tragedia che sta diventando sempre più un massacro. È una situazione drammatica che crescerà sempre di più, perché l’instabilità di diversi Paesi dell’Africa Subsahariana, a cui si sta aggiungendo anche il Niger, non farà altro che creare ulteriori movimenti e cammini".

Lo afferma, in un’intervista a Vatican news, monsignor Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio, presidente della Commissione per le Migrazioni della Conferenza Episcopale Italiana e della Fondazione Migrantes. "Le vittime così numerose possono essere paragonate a un popolo che viene lasciato morire – sottolinea ancora l’arcivescovo – questo deve interpellare la nostra coscienza e la nostra responsabilità". Per Perego non è il tempo "di sole parole", ma piuttosto è il momento "di ripensare a un’operazione di soccorso nel Mediterraneo che interpelli tutta l’Europa". La definisce una nuova operazione Mare Nostrum, che sia capace di intercettare e salvare le persone. Al tempo stesso, è fondamentale una riforma del sistema di asilo europeo e un piano di cooperazione internazionale nei confronti di tutti i Paesi impegnanti nell’accoglienza.

"Questo, però – precisa ancora il presidente della Commissione per le Migrazioni della Conferenza Episcopale Italiana e della Fondazione Migrantes – richiede molto tempo. Nel frattempo c’è assolutamente bisogno che le persone non vengano lasciate morire". La situazione è preoccupante non solamente in mare, ma anche in un secondo momento, dopo gli sbarchi. "Purtroppo, il sistema di accoglienza in queste ore sta avendo una battuta d’arresto – sottolinea di nuovo l’ arcivescovo Perego – perché molte persone sono costrette a lasciare i centri per fare posto ai nuovi migranti che stanno arrivando. Ognuno ha bisogno di essere tutelato nella sua dignità e questo è un impegno che noi stiamo portando avanti, aprendo nuove case e centri". Ormai da alcuni mesi il prefetto aveva lanciato un appello ai sindaci per dare accoglienza ai trecento arrivi previsti per la nostra provincia, appello raccolto solo da una parte dei primi cittadini.