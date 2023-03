Migranti, lo strappo si allarga Il sindaco al contrattacco: "Perego parli dei nostri giovani"

FERRARA

Invece che ricucirsi, lo strappo tra sindaco e vescovo sull’accoglienza sembra allargarsi inesorabilmente. Non sono passate nemmeno 48 ore dalle dichiarazioni dell’arcivescovo Gian Carlo Perego in occasione del centenario della Fondazione Fratelli Navarra ("Diventi una Ong") che il primo cittadino Alan Fabbri parte all’attacco per la seconda volta. Dopo aver duramente contestato le affermazioni del monsignore e aver incassato la piccata replica piombata in serata dal palazzo arcivescovile, l’amministratore leghista torna a calcare la mano, pubblicando sui social il video dell’intervento del prelato alla Fratelli Navarra. "Speravo che l’arcivescovo, per una volta, dicesse qualcosa a sostegno delle particolari condizioni di difficoltà in cui versano i nostri agricoltori, i nostri campi, i nostri ragazzi, le nostre giovani coppie che fanno estrema fatica a contrarre mutui per comprare una casa, a mettere al mondo dei figli per lo stato di incertezza nel mondo del lavoro e per stipendi non adeguati – scrive –. E invece no. La sua proposta, oltre a trasformare la Fondazione Navarra in una Ong, è di dare casa, lavoro e terra a chi si mette in cammino per raggiungere il nostro teritorio. Discorsi pericolosi, che hanno portato governi precedenti a una immigrazione incontrollata, capace di trasformare questa città da oasi di pace in capitale della mafia nigeriana".

Al fianco di Fabbri si sono schierati i gruppi di maggioranza al gran completo. "Bene ha fatto il sindaco a mettere in luce problemi e contraddizioni nella posizione espressa dal prelato – scrivono in una nota i gruppi consiliari di Ferrara Cambia, Ferrara Nostra, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Prima Ferrara –. Troviamo inoltre inopportuna questa ennesima incursione nella politica da parte di chi dovrebbe avere un altro, e nobilissimo, ruolo".

A stigmatizzare le parole del sindaco ci pensa Nicola Minarelli, segretario provinciale del Pd. "Questa giunta, perdente sull’urbanistica, sulle cause in tribunale, sulle case popolari e molto altro, deve inventare fatti e circostanze pur di rimanere mediaticamente a galla – punge Minarelli –. E per farlo, questa volta ha individuato un ‘nemico’ contro cui non vedeva l’ora di scagliarsi". Fatta questa premessa, il segretario dem lancia la stoccata: "Alimentare artificialmente l’eterno spauracchio dell’invasione, soprattutto in questi giorni in cui piangiamo le vittime innocenti di Cutro, è insopportabile e, come si é visto, anche controproducente".

f. m.