Migranti, la marcia contro i Cpr: fumogeni e bandiere di protesta

Ferrara, 3 marzo 2024 – Sono arrivati manifestanti da tutta l’Emilia Romagna, cittadini e associazioni, ad urlare a gran voce il loro ‘No’ alla costruzione di Centri di Permanenza per i Rimpatri, né a Ferrara né in qualsiasi altro luogo. Fumogeni e bandiere, striscioni e megafoni per la manifestazione organizzata ieri pomeriggio da ‘Rete No Cpr Emilia Romagna’. Al luogo d’incontro anche due dei candidati sindaci che si contenderanno il Comune di Ferrara, Fabio Anselmo e Anna Zonari.

“I cpr con il governo Meloni – dice Zonari –, che ne vuole uno per regione, sono peggiorati, sono luoghi di segregazione dove le persone sono detenute per reati amministrativi, come se qualcuno di noi fosse senza passaporto e venisse incarcerato in un luogo che non ha i presidi garantiti per tutelare i diritti umani, come testimoniato da molte indagini, con abusi di psicofarmaci e suicidi. La destra ferrarese deve essere chiara, perché ha detto no a qualcosa che il suo governo sostiene, il messaggio che passa è che sia solo per la campagna elettorale, e le menzogne vanno smentite".

"La battaglia contro i cpr è di estrema attualità – ha ribadito Anselmo –, sono luoghi già sanzionati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, dove si verificano torture, le ho definite delle Guantanamo. Il 30% dei cpr è oggetto di indagini per tortura e truffa ai danni dello Stato. Sono questi gli investimenti per il futuro?".

Un folto corteo che ha raccolto – oltre 500 persone secondo la questura, oltre 1000 per gli organizzatori – ha sfilato da via Poledrelli lungo viale Cavour fino a piazza Castello, dove si sono svolti gli interventi. Non sono mancate le stoccate al sindaco Alan Fabbri e al senatore Alberto Balboni. "L’annuncio della realizzazione di questo cpr è stato accolto con esultanza dal sindaco leghista Fabbri – ha ricordato Hajar Sahbaoui di Cittadini del Mondo – che insieme al senatore Alberto Balboni dichiarava: ‘Chi si oppone al cpr è contro la sicurezza dei cittadini’. Da qualche settimana abbiamo assistito a un clamoroso dietrofront. Adesso a Ferrara sono stati affissi alcuni manifesti con scritto: "Grazie a Fdi nessun cpr a Ferrara". Alla luce di questa nuova dichiarazione avrei una domanda da porre in capo ai due esponenti politici che ho appena citato, ed è la medesima. Il cambio di posizione è dovuto ad un allineamento di pensiero a questa manifestazione e all’idea delle associazioni che vi aderiscono, o l’unica ragione sono le imminenti elezioni?".

"La nostra non è solo un’opposizione a modelli di reclusione e segregazione ma è anche rivendicazione e impegno per un’accoglienza degna, percorsi di autonomia, integrazione, libertà e giustizia sociale senza discriminazioni. La presenza di un Cpr peggiora il clima delle nostre città, in particolar modo per le comunità di origine straniera, già vittime di profilazione razziale". Presente al corteo anche il comico Alessandro Bergonzoni: "La tortura è anche non fare niente, non dire alle persone che sono in un cpr quanto ci rimarranno, quando e se andranno a casa. Quali sono le loro colpe? Piangiamo il morto in mare, ma non consideriamo quello che si salva". "Vogliamo parlare di illegalità e insicurezza? – ha chiesto alla platea Francesca Battista della Cgil –. Allora parliamo di caporalato, sfruttamento, precarietà, delle condizioni di lavoro delle tante persone straniere che lavorano in agricoltura, edilizia, logistica, turismo, ristorazione, come assistenti familiari nelle nostre case. Davvero abbiamo bisogno di stragi sul lavoro, come quella accaduta a Firenze dove hanno perso la vita 5 op erai fra cui due, sembrerebbe, privi di permesso di soggiorno, per accorgerci che c’è un intero sistema produttivo che si basa sullo sfruttamento, e che la politica dei cpr ha il solo effetto di creare un esercito di irregolari che finiscono nelle mani di imprenditori che vogliono fare profitto sulla pelle di lavoratori senza diritti?".