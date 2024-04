"Migranti, stop propaganda. Ne hanno bisogno le aziende ferraresi"

Il candidato di centrosinistra, Fabio Anselmo, torna a parlare di migranti. E lo fa tornando su uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale: l’integrazione dei lavoratori nelle imprese. "È terminata l’era della facile e vincente propaganda sulla pelle degli immigrati – scandisce il candidato - . Perché ne abbiamo disperato bisogno per le nostre aziende, la nostra economia e per noi stessi. La popolazione ferrarese invecchia alla velocità della luce. Più che in tutto il resto del Paese. La cosiddetta ‘ fascia utile’ e cioè quella abile al lavoro, è ristretta ad una forbice che ci vede al 101esimo posto nella classifica del Sole 24 ore". Tant’è, rileva, che sia "il sindaco Fabbri che il senatore Balboni non parlano più del problema immigrazione legato a quello della sicurezza". E, tra l’altro, Anselmo rileva che "un’esponente della comunità nigeriana – scrive in una nota – è candidata nella lista della Lega". In qualche misura smentendo l’equazione "migranti nigeriani-spacciatori criminali".

Ma torniamo al punto. "Personalmente – così Anselmo - ho, come prima cosa, incontrato associazioni di categoria e sindacati. Il coro è stato unanime: mancano lavoratori. Lavoratori cui garantire tutti i diritti previsti dalle nostre leggi, case comprese. Ne abbiamo già ma non bastano: le cronache di oggi descrivono l’esplosione di una emergenza sociale la cui tensione sta diventando sempre più palpabile". Non solo. "Grazie il famigerato decreto Cutro – prosegue - , a causa delle direttive del ministero dell’interno, centinaia di famiglie, da anni ed anni perfettamente integrate nel nostro territorio, rischiano di essere deportate nei luoghi di origine da cui sono fuggite. Si tratta di lavoratori formati ed assunti con contratti di lavoro secondo legge. Molti addirittura a tempo indeterminato". "Qualcuno della maggioranza, invece di strombazzare inaugurazioni di immobili o cantieri destinati a rimanere vuoti, può per cortesia battere un colpo? – chiede provocatoriamente Anselmo - Magari anche il senatore Balboni con una telefonata rassicurante al suo ministro Piantedosi per poter trionfalmente annunciare, poi, la soluzione di un problema drammaticamente grave sia economico che sociale". "Ciò consentirebbe a tutti noi di poter apprezzare con animo più sereno i fantastici video ottimamente confezionati con il grande sindaco - chiude - che vola su tutti noi mentre il vice si aggira ovunque con la sua iconica apecar".

f. d. b.