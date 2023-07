Milioni di danni, raffica di denunce In fila per difendersi dal tempo folle

di Mario Bovenzi

Il telefono che squilla da giorni, da quando la furia del maltempo si è abbattuta su una provincia lasciando alle sue spalle auto dalle lamiere contorte, case crivellate da ’confetti’ come arance, aziende mitragliate dalla grandine. Sono bastati poco più di 20 minuti, un mondo è cambiato. Linee roventi quelle delle agenzie assicurative e file – il volto livido di disperazione – davanti alle porte. Automobilisti che non riescono più ad andare a lavorare, imprenditori con le aziende ferme, il tetto bucherellato come un setaccio dal quale filtra la luce del sole. Duello all’Ok Corral, ha vinto il meteo. Vengono a denunciare il danno, a chiedere come si fa ad assicurarsi contro la follia del maltempo. Perché, dopo il pomeriggio di sabato 22, anche chi non aveva mai sottoscritto in vita sua una polizza, ha la penna e chiede dove mettere una firma. Nessuno e niente – salvo un miracolo – si salva sotto quelle sfere di ghiaccio che grandi come pugni hanno cambiato i connotati ad una pianura, alle vite di chi ormai – la casa distrutta – non sa più a chi rivolgersi. E corre ai ripari ’assicurandosi’ dai dispetti sempre più crudeli di un tempo con il quale c’è poco da scherzare. "Sono state attivate tutte le misure straordinarie previste in questi casi, una task force liquidativa e peritale e un canale prioritario per gestire in emergenza i danni più gravi", dice Enrico Colombani, di Allianz. Danni che sono tanti. Si parla di milioni per una provincia – la mappa delle zone martoriate va da San Bartolometo a Cento, da Argenta a XII Morelli – che ancora non crede a quello che è successo, file e file di auto lungo le strade, martellate. Il danno medio per una macchina tra 4 e 5mila euro, ingentissime le cifre per le case, le imprese. "Anche in ambito ’no motor’ la priorità è la gestione dell’emergenza. Ai clienti – riprende Colombani – chiediamo di procedere direttamente agli interventi di messa in sicurezza, documentando tutto con foto dei danni e delle prime riparazioni". Nicolò Malagoli è al timone di 2m Assicurazioni (Axa), in corso Isonzo. Un’impresa che ha 50 anni di vita. "Io sono nato qui", dice, le parole rotte dal suono del telefono. Marta Shoczyk, una delle dipendenti, ormai non riesce più a rispondere alle richieste d’aiuto. Che finiscono – con Elena Campi, una squadra rosa – sul tavolo di Silvia Nepoti. E’ lei la responsabile dell’ufficio sinistri.

"Una colonna, speriamo regga", scherza Malagoli. Che fa i conti dei danni. "Un centinaio d’auto, tanti immobili, aziende a pezzi. Solo noi siamo sul milione", sottolinea. Nel finimondo c’è di tutto. Tetti scoperchiati, pannelli solari in frantumi, cantieri edili all’aria. Poi le auto, tante auto. "Il primo obiettivo è rassicurare la gente, far capire che ci siamo, che siamo in grado di dare loro una risposta. E in tempi brevi". "Non tutte le vetture avevano la copertura per gli eventi atmosferici, adesso in tanti corrono a sottoscriverla", interviene Andrea Guerzoni, 62 anni, dell’Unipol di Bondeno. "Tante le denunce, ma qui il picco l’abbiamo visto nel 2002. Bondeno era nell’occhio del ciclone", ricorda. Anche Lida Paganini, in un’agenzia a Formignana, si è trovata davanti la fila. "Vogliono assicurarsi, quello che è successo fa paura", sottolinea. E suona ininterrottamente il telefono all’Unipol di Luigi Moretti. "Chiedono preventivi per proteggersi dagli aventi atmosferici".