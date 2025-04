Militanti neonazisti, perquisizioni anche in città

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. È il reato contestato a sei persone di Parma nei confronti delle quali, ieri, la polizia ha eseguito un decreto di perquisizione – delle abitazioni e dei dispositivi informatici – emesso dalla procura della città ducale. L’attività ha riguardato anche Ferrara, dove è stata eseguita una perquisizione. L’operazione è scattata nell’ambito di un’indagine finalizzata al contrasto dei reati di matrice razziale e contro l’estremismo politico che ha coinvolto, oltre alla Digos di Parma, le sezioni della Polizia postale centrale, dell’Emilia-Romagna e di Milano, Bologna, Ferrara e La Spezia.

Nel corso dell’indagine sono emersi per chi indaga "plurimi elementi in ordine alla partecipazione degli indagati al movimento politico denominato Movimento Nazionalsocialista dei Lavoratori (Mnsl-Nsab), che si colloca all’estrema destra e che appare caratterizzato da una marcata ideologia neo-nazista, razzista ed antisemita". Una formazione che in regione ha come referente un soggetto sempre residente nel parmense, colpito da un ordine di perquisizione a giugno del 2024. Da quanto emerso da quell’operazione, scrive ancora la procura di Parma, "si è desunto che il predetto rivestirebbe il ruolo di referente per l’Emilia-Romagna del suddetto Mlns", ponendosi come "punto di riferimento di un gruppo di persone, evidentemente accomunate dal medesimo patrimonio ideologico di ispirazione neonazista, che si traducono nella militanza all’interno del movimento e si estrinsecano nella partecipazione a riunioni politiche e organizzative, nel corso delle quali vengono esibiti bandiere e simboli riconducibili al nazismo".