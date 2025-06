Militare fuori servizio arresta un evaso

Nel pomeriggio di mercoledì scorso una giovane carabiniera in servizio alla Stazione di Cento, libera dal servizio, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta, si è accorta della presenza in un parco cittadino di un 26enne a lei ben noto, in quanto sottoposto agli arresti domiciliari e che pertanto tante volte aveva controllato nella sua abitazione.

Senza esitare il militare gli ha intimato l’alt e non ha desistito neanche quando lo stesso si è dato alla fuga: lo ha inseguito e nel frattempo ha allertato i colleghi dell’Aliquota Radiomobile, con i quali lo ha raggiunto nei pressi della sua abitazione e arrestato per evasione.

L’arrestato, agli arresti domiciliari perché responsabile di un furto in abitazione commesso in quel centro nei mesi scorsi, terminate le formalità è stato ricondotto al suo domicilio, in attesa di nuove determinazioni dell’autorità giudiziaria.

re. fe.