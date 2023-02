Militari premiati per il salvataggio

Il sindaco di Comacchio Pierluigi Negri, venerdì mattina, ha incontrato i carabinieri che sono intervenuti lo scorso 13 gennaio per salvare un automobilista uscito fuori strada in prossimità di Volania. Gli uomini dell’Arma, guidati dal comandante della Compagnia di Comacchio maggiore Luca Treccani, si erano calati nel canale per liberare l’automobilista dall’abitacolo della vettura che si stava riempiendo di acqua gelida e portarlo in salvo. Presenti all’incontro anche gli assessori Rosanna Cinti e Sandro Beltrami. Il Comune di Comacchio ha dato avvio all’iter per riconoscimento e concessione della Ricompensa al Valore Civile a tutti i imilitari coinvolti nel salvataggio, adottando una delibera. "Un riconoscimento doveroso - ha commentato il primo cittadino - per l’esempio di spirito di sacrificio che i Carabinieri coinvolti hanno dimostrato". Il sindaco ha consegnato una copia della delibera ai destinatari dell’onorificenza: il maggiore Luca Treccani, l’appuntato scelto q.s. Maurizio Baccello, l’appuntato scelto q.s. Francesco Spadaro ed il carabiniere scelto Christian Squitieri, complimentandosi con loro per l’eroico gesto.